Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:у меня в роте во время срочки был грузин киртадзе и азербайджанец рустамов, когда они на ломаном русском ругались выясняя кто из них бОльший чурка ржала вся рота) щас вот вспомнил их, наблюдая за конфликтом баксика и флая)
чурка яка апщається на руськам - це ти, я з $ на мові, гагага
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
airmax78 написав:50 лет назад наши родные во всю пользовались мусоропроводами, а если и ходили на улицу, не с пакетиками (пакетики стирали, сушили и использовали до полного износа) а с вонючими ведрами. И растекались летом зловонные реки от мусорных контейнеров? Нет, не было тогда никаких контейнеров - от мусорных баков и от подъездов. Так что таки шагнули вперед за 50 лет.
моему дому 100+, но для выноса мусора все используют черные входы и заднюю лестницу а тут несешь через модный моп двойной мешок с мусором и бутылками, а в мопе утренник для детей и гуппи с бровями-гусеницами с айфонами на диванчиках сидят шагнули, ага
Я дивуюсь Вам. Сходить екскурсію. Велика кількість питань відпаде. Наприклад дізнаєтеся, що один ліфт з виходом на вулицю без ресепшена:-)
Первый написав:Я дивуюсь Вам. Сходить екскурсію. Велика кількість питань відпаде. Наприклад дізнаєтеся, що один ліфт з виходом на вулицю без ресепшена:-)
это где такое? везде? специальный лифт для вывоза мусора - это действительно серьезный шаг вперед по сравнению с моим домом) я честно говоря стебался ващет, думал шо в домах с модными мопами и мусоропровод как в новопечерских липках моющийся под давлением а тут - лифт) умора
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 18 січ, 2019 15:34, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
airmax78 написав:50 лет назад наши родные во всю пользовались мусоропроводами, а если и ходили на улицу, не с пакетиками (пакетики стирали, сушили и использовали до полного износа) а с вонючими ведрами. И растекались летом зловонные реки от мусорных контейнеров? Нет, не было тогда никаких контейнеров - от мусорных баков и от подъездов. Так что таки шагнули вперед за 50 лет.
моему дому 100+, но для выноса мусора все используют черные входы и заднюю лестницу а тут несешь через модный моп двойной мешок с мусором и бутылками, а в мопе утренник для детей и гуппи с бровями-гусеницами с айфонами на диванчиках сидят шагнули, ага
В модных МОПах тоже есть черный ход во двор. Через весь МОП вы с мусором не идете. Но вот "черного" лифта, к сожалению, нет (хотя в некоторых домах, в т.ч. в ЦП, есть пожарный).