Додано: П'ят 18 січ, 2019 15:32

Первый написав: Я дивуюсь Вам.

Сходить екскурсію. Велика кількість питань відпаде. Наприклад дізнаєтеся, що один ліфт з виходом на вулицю без ресепшена:-)



это где такое? везде?

специальный лифт для вывоза мусора - это действительно серьезный шаг вперед по сравнению с моим домом)

я честно говоря стебался ващет, думал шо в домах с модными мопами и мусоропровод как в новопечерских липках моющийся под давлением

а тут - лифт) умора это где такое? везде?специальный лифт для вывоза мусора - это действительно серьезный шаг вперед по сравнению с моим домом)я честно говоря стебался ващет, думал шо в домах с модными мопами и мусоропровод как в новопечерских липках моющийся под давлениема тут - лифт) умора

Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 18 січ, 2019 15:34, всього редагувалось 1 раз.

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.