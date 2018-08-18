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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3337333833393340>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1327
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
114
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
279
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
205
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
250
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1327
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:54

  kingkongovets написав:у меня в роте во время срочки был грузин киртадзе и азербайджанец рустамов, когда они на ломаном русском ругались выясняя кто из них бОльший чурка ржала вся рота)
щас вот вспомнил их, наблюдая за конфликтом баксика и флая)

чурка яка апщається на руськам - це ти,
я з $ на мові,
гагага
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 15:02

  flyman написав:чурка яка апщається на руськам - це ти,
я з $ на мові,
гагага

Ты на каком то стрёмном диалекте общаешься, от которого у форумчан глаза кровоточат.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 15:10

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:50 лет назад наши родные во всю пользовались мусоропроводами, а если и ходили на улицу, не с пакетиками (пакетики стирали, сушили и использовали до полного износа) а с вонючими ведрами. И растекались летом зловонные реки от мусорных контейнеров? Нет, не было тогда никаких контейнеров - от мусорных баков и от подъездов. Так что таки шагнули вперед за 50 лет.


моему дому 100+, но для выноса мусора все используют черные входы и заднюю лестницу
а тут несешь через модный моп двойной мешок с мусором и бутылками, а в мопе утренник для детей и гуппи с бровями-гусеницами с айфонами на диванчиках сидят
шагнули, ага

Я дивуюсь Вам.
Сходить екскурсію. Велика кількість питань відпаде. Наприклад дізнаєтеся, що один ліфт з виходом на вулицю без ресепшена:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 15:21

  Первый написав:Сходить екскурсію. Велика кількість питань відпаде. Наприклад дізнаєтеся, що один ліфт з виходом на вулицю без ресепшена:-)

Можно в обход охраны и ресепшионистки пройти?
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 15:22

Рыбальский...
Может даже к концу 19ого эту пару домов введут полностью
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hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 15:23

  hume написав:
  Первый написав:Сходить екскурсію. Велика кількість питань відпаде. Наприклад дізнаєтеся, що один ліфт з виходом на вулицю без ресепшена:-)

Можно в обход охраны и ресепшионистки пройти?

Имея карту доступа в дом? Да.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 15:32

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:Я дивуюсь Вам.
Сходить екскурсію. Велика кількість питань відпаде. Наприклад дізнаєтеся, що один ліфт з виходом на вулицю без ресепшена:-)


это где такое? везде?
специальный лифт для вывоза мусора - это действительно серьезный шаг вперед по сравнению с моим домом)
я честно говоря стебался ващет, думал шо в домах с модными мопами и мусоропровод как в новопечерских липках моющийся под давлением
а тут - лифт) умора
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 18 січ, 2019 15:34, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 15:32

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:50 лет назад наши родные во всю пользовались мусоропроводами, а если и ходили на улицу, не с пакетиками (пакетики стирали, сушили и использовали до полного износа) а с вонючими ведрами. И растекались летом зловонные реки от мусорных контейнеров? Нет, не было тогда никаких контейнеров - от мусорных баков и от подъездов. Так что таки шагнули вперед за 50 лет.


моему дому 100+, но для выноса мусора все используют черные входы и заднюю лестницу
а тут несешь через модный моп двойной мешок с мусором и бутылками, а в мопе утренник для детей и гуппи с бровями-гусеницами с айфонами на диванчиках сидят
шагнули, ага

В модных МОПах тоже есть черный ход во двор. Через весь МОП вы с мусором не идете. Но вот "черного" лифта, к сожалению, нет (хотя в некоторых домах, в т.ч. в ЦП, есть пожарный).
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 15:33

  kingkongovets написав:
  Первый написав:Неа. Я оспариваю Ваше утверждение.
Даже приводил одну улиц с домами с мопами и без:-)



не совсем понял какое именно утверждение вы сейчас оспариваете и шо означает "Даже приводил одну улиц с домами с мопами и без"


Я тогда оспаривал

рефлексии по поводу мопов, вида из окон, фасада - это уже вторично, если вообще принимается во внимание


Утверждаю. Рефлексия изза мопов, фасада и вида из окон есть и она очень существенна.
Смотрим
https://www.lun.ua/uk/продаж-квартир-вул-івана-кудрі-київ
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 15:34

  hume написав:Рыбальский...
Может даже к концу 19ого эту пару домов введут полностью

Да, пожалуй раньше конца 2019го эти два дома не сделают.
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