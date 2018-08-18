Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 січ, 2019 15:35
Первый написав: kingkongovets написав: Первый написав:
Неа. Я оспариваю Ваше утверждение.
Даже приводил одну улиц с домами с мопами и без:-)
не совсем понял какое именно утверждение вы сейчас оспариваете и шо означает "Даже приводил одну улиц с домами с мопами и без"
Я тогда оспаривал
рефлексии по поводу мопов, вида из окон, фасада -
это уже вторично, если вообще принимается во внимание
Утверждаю. Рефлексия изза мопов, фасада и вида из окон есть и она очень существенна.
Смотрим
https://www.lun.ua/uk/
продаж-квартир-вул-івана-кудрі-київ
так продолжайте же - шо мы должны увидеть и о чем это нам должно говорить?
договаривайте до конца плиз
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kingkongovets
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 15:36
Мне кажется армяне решили пару этажей всё таки набросить, для сбу
hume
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 15:44
hume написав:
Мне кажется армяне решили пару этажей всё таки набросить, для сбу
просто ппц....теперь мне уже манхеттен на победы не кажется таким огромным и высоким
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Жека79
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 15:50
UA написав:
Баксик, перестаньте издеваться над обитателями киевских говностроев.
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...так тут Мух насміливсь порівнювати свої досягнення(цоколь) з моїм(красенем)
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Долярчик
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