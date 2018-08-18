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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3337333833393340

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1327
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
114
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
279
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
205
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
250
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1327
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 15:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:
  kingkongovets написав:
  Первый написав:Неа. Я оспариваю Ваше утверждение.
Даже приводил одну улиц с домами с мопами и без:-)



не совсем понял какое именно утверждение вы сейчас оспариваете и шо означает "Даже приводил одну улиц с домами с мопами и без"


Я тогда оспаривал

рефлексии по поводу мопов, вида из окон, фасада - это уже вторично, если вообще принимается во внимание


Утверждаю. Рефлексия изза мопов, фасада и вида из окон есть и она очень существенна.
Смотрим
https://www.lun.ua/uk/продаж-квартир-вул-івана-кудрі-київ


так продолжайте же - шо мы должны увидеть и о чем это нам должно говорить?
договаривайте до конца плиз
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 15:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Мне кажется армяне решили пару этажей всё таки набросить, для сбу
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hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 15:44

  hume написав:Мне кажется армяне решили пару этажей всё таки набросить, для сбу
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просто ппц....теперь мне уже манхеттен на победы не кажется таким огромным и высоким
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 15:50

  UA написав:
  Долярчик написав:... твій цоколь нервово курить в стороні! :lol: :lol: :lol:
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Баксик, перестаньте издеваться над обитателями киевских говностроев.

+1
...так тут Мух насміливсь порівнювати свої досягнення(цоколь) з моїм(красенем) :!: :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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