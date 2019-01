Додано: П'ят 18 січ, 2019 15:35

Первый написав: kingkongovets написав: Первый написав: Неа. Я оспариваю Ваше утверждение.

Даже приводил одну улиц с домами с мопами и без:-)



Неа. Я оспариваю Ваше утверждение.Даже приводил одну улиц с домами с мопами и без:-)



не совсем понял какое именно утверждение вы сейчас оспариваете и шо означает "Даже приводил одну улиц с домами с мопами и без" не совсем понял какое именно утверждение вы сейчас оспариваете и шо означает "Даже приводил одну улиц с домами с мопами и без"



Я тогда оспаривал



рефлексии по поводу мопов, вида из окон, фасада - это уже вторично, если вообще принимается во внимание



Утверждаю. Рефлексия изза мопов, фасада и вида из окон есть и она очень существенна.

Смотрим

https://www.lun.ua/uk/ продаж-квартир-вул-івана-кудрі-київ Я тогда оспаривалУтверждаю. Рефлексия изза мопов, фасада и вида из окон есть и она очень существенна.Смотримпродаж-квартир-вул-івана-кудрі-київ



так продолжайте же - шо мы должны увидеть и о чем это нам должно говорить?

договаривайте до конца плиз так продолжайте же - шо мы должны увидеть и о чем это нам должно говорить?договаривайте до конца плиз

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.