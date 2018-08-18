RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3338333933403341>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1327
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
114
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
279
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
205
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
250
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1327
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 15:44

  hume написав:Мне кажется армяне решили пару этажей всё таки набросить, для сбу
Зображення


просто ппц....теперь мне уже манхеттен на победы не кажется таким огромным и высоким
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3158
З нами з: 25.12.14
Подякував: 333 раз.
Подякували: 447 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 15:50

  UA написав:
  Долярчик написав:... твій цоколь нервово курить в стороні! :lol: :lol: :lol:
Зображення
Зображення

Баксик, перестаньте издеваться над обитателями киевских говностроев.

+1
...так тут Мух насміливсь порівнювати свої досягнення(цоколь) з моїм(красенем) :!: :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5660
З нами з: 19.10.15
Подякував: 298 раз.
Подякували: 343 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 15:57

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Жека79 написав:
просто ппц....теперь мне уже манхеттен на победы не кажется таким огромным и высоким


так манхеттен в яме, а тт на господствующей высоте
хотя канешна он реально визуально деклассировал все то шо ниже
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5666
З нами з: 05.06.16
Подякував: 310 раз.
Подякували: 761 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 16:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Жека79 написав:просто ппц.

как же близко друг к другу эти тарянояйца
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 8681
З нами з: 10.06.11
Подякував: 159 раз.
Подякували: 721 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 16:07

  Долярчик написав:порівнювати свої досягнення(цоколь) з моїм(красенем) :!: :mrgreen:

ти спочатку почни ремонт, і оволодій валіком ...

з.і.
яка в тебе відстань від стелі до підлоги?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14939
З нами з: 09.03.14
Подякував: 894 раз.
Подякували: 861 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 16:19

kingkongovets

Утверждаю. Рефлексия изза мопов, фасада и вида из окон есть и она очень существенна.

1. Чим вище - тим дорожче. При цьому при виді в стіну квартиру за норм гроші майже не продати. Люди рефлексують на вид з вікна. ....

Блін, реально, нафіга Я з Вами зв'язався. Думаєте що хочете.
Повітря в ТТ, Цп, річмонді в 2 рази дешевше ніж в сталінці навпроти, адже на мопи, вид і фасад народу плювати.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 13795
З нами з: 27.10.09
Подякував: 216 раз.
Подякували: 1819 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 16:30

  hume написав:Мне кажется армяне решили пару этажей всё таки набросить, для сбу
Зображення

А ведь симпатишно получается, и это еще не начали делать фасад 8)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 10097
З нами з: 05.06.13
Подякував: 446 раз.
Подякували: 937 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 16:36

  kingkongovets написав:
  Kostia написав:
  Первый написав:change_pm

Вірю що змінюємось на краще.

10 років назад лише в парк авеню робили мопи.
На сьогодні без мопів в центрі не знаю об'єктів.с

Lakes


это не центр)
киев находится между днепром и лыбедью, все шо за лыбедью уже ипеня

Lakes центрее парк авеню.
Если центр между лыбедью и днепром то отрадный это центр)
Kostia
 
Повідомлень: 1001
З нами з: 02.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 16:42

flyman
... так, тут похвалитись не можу :? 2,65 "чорнової"
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5660
З нами з: 19.10.15
Подякував: 298 раз.
Подякували: 343 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 16:43

Чому про "дорожай" житла в Києві - не може бути і мови!

"Тем не менее, и это очень тревожно, мы не смогли пока достигнуть уровня 2013 года и вряд ли выйдем по результатам прошлого года свыше 3 000 долларов. Опасения вызывает также структура роста ВВП, то есть то, за счёт чего наша экономика растёт. Так вот, при суммарном увеличении ВВП в районе 3% обрабатывающая промышленность за 11 месяцев выросла всего на 1,2%. Это означает, что доля промышленности в нашей экономике снижается, причём, к сожалению, это долговременная тенденция. Мы живём в материальном мире, и все вещи, которыми мы пользуемся, производит обрабатывающая промышленность, то есть это основа экономики. В нашем ВВП доля обрабатывающей промышленности на 9 месяцев прошлого года составляет всего лишь 11,2%. Для сравнения, в Польше — около 22–23%.

В чём опасность для Украины такого ур** развития нашей экономики? С наступлением экономического кризиса удар по населению будет намного сильнее, чем в быстро развивающейся сбалансированной экономике. Вот пример: если в результате кризиса 2008–2009 годов экономика Украины упала на 15 %, России — на 7,8 %, Грузии — на 3,7 %, то в Польше выросла на 2,8 %. Во время кризиса резко падает спрос на сырьё, а в экспорте Украины это главная статья. В результате объёмы нашего производства сильно сокращаются, предприятия останавливаются, люди остаются без работы и/или зарплаты. Большое отрицательное сальдо внешней торговли в условиях кризиса ведёт к глубокой девальвации гривны. Рост курса доллара с нашей зависимостью от импорта толкает инфляцию вверх. Всё это очередной удар по населению Украины, по её обороноспособности"

Основной прирост ВВП в прошлом году дала оптовая и розничная торговля, которая расширилась на 6,2%. При этом наша торговля в сильной степени зависит от импорта. По итогам трёх кварталов прошедшего года экспорт Украины составил 38 797,8 млн долл. США, импорт — 46 747,6 млн долл., отрицательное сальдо — 7 949,8 млн дол. Отметим, что показатель покрытия импорта экспортом падает. Так, если за три квартала 2017 года коэффициент покрытия импорта экспортом был 0,88, то за этот же период в прошлом году — 0,83. Это предопределяет слабость гривны. Спрашивается, за счёт чего Украина оплачивает импорт товаров? Главным образом за счёт денег, которые наши заробитчане переводят своим семьям. А таких денег в прошлом году было порядка 11 млрд долл.

авайте подытожим. В Украине происходит деиндустриализация, то есть сокращение промышленности. Доля сельхозпродукции в экспорте достигла 38,2 %, но при этом доля готовых продуктов питания составляет лишь 6,1 %. То есть основная масса сельхозпродукции или вообще не подвергается переработке (например, зерновые — 14,4 % в экспорте), или проходит минимальную обработку (например, растительные и животные жиры — 9,4 %). Люди, которые могли бы работать на промышленных предприятиях, уехали за кордон, а на присылаемые ими деньги мы закупаем импортные товары, многие из которых мы могли бы производить сами, если бы у нас открывались новые промышленные предприятия. Это очень тревожная тенденция."

https://petrimazepa.com/zrada_chi_perem ... disbalanse
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18967
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1098 раз.
Подякували: 2019 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3338333933403341>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, Google Adsense [Bot], Kostia і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1257, 1258, 1259
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
12587 2195854
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 січ, 2019 14:24
rjkz
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 5548
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 4543
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.