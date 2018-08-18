Додано: П'ят 18 січ, 2019 16:43

Чому про "дорожай" житла в Києві - не може бути і мови!"Тем не менее, и это очень тревожно, мы не смогли пока достигнуть уровня 2013 года и вряд ли выйдем по результатам прошлого года свыше 3 000 долларов. Опасения вызывает также структура роста ВВП, то есть то, за счёт чего наша экономика растёт. Так вот, при суммарном увеличении ВВП в районе 3% обрабатывающая промышленность за 11 месяцев выросла всего на 1,2%. Это означает, что доля промышленности в нашей экономике снижается, причём, к сожалению, это долговременная тенденция. Мы живём в материальном мире, и все вещи, которыми мы пользуемся, производит обрабатывающая промышленность, то есть это основа экономики. В нашем ВВП доля обрабатывающей промышленности на 9 месяцев прошлого года составляет всего лишь 11,2%. Для сравнения, в Польше — около 22–23%.В чём опасность для Украины такого ур** развития нашей экономики? С наступлением экономического кризиса удар по населению будет намного сильнее, чем в быстро развивающейся сбалансированной экономике. Вот пример: если в результате кризиса 2008–2009 годов экономика Украины упала на 15 %, России — на 7,8 %, Грузии — на 3,7 %, то в Польше выросла на 2,8 %. Во время кризиса резко падает спрос на сырьё, а в экспорте Украины это главная статья. В результате объёмы нашего производства сильно сокращаются, предприятия останавливаются, люди остаются без работы и/или зарплаты. Большое отрицательное сальдо внешней торговли в условиях кризиса ведёт к глубокой девальвации гривны. Рост курса доллара с нашей зависимостью от импорта толкает инфляцию вверх. Всё это очередной удар по населению Украины, по её обороноспособности"Основной прирост ВВП в прошлом году дала оптовая и розничная торговля, которая расширилась на 6,2%. При этом наша торговля в сильной степени зависит от импорта. По итогам трёх кварталов прошедшего года экспорт Украины составил 38 797,8 млн долл. США, импорт — 46 747,6 млн долл., отрицательное сальдо — 7 949,8 млн дол. Отметим, что показатель покрытия импорта экспортом падает. Так, если за три квартала 2017 года коэффициент покрытия импорта экспортом был 0,88, то за этот же период в прошлом году — 0,83. Это предопределяет слабость гривны. Спрашивается, за счёт чего Украина оплачивает импорт товаров? Главным образом за счёт денег, которые наши заробитчане переводят своим семьям. А таких денег в прошлом году было порядка 11 млрд долл."Д."