просто ппц....теперь мне уже манхеттен на победы не кажется таким огромным и высоким
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 січ, 2019 15:44
просто ппц....теперь мне уже манхеттен на победы не кажется таким огромным и высоким
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: П'ят 18 січ, 2019 15:50
+1
...так тут Мух насміливсь порівнювати свої досягнення(цоколь) з моїм(красенем)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 18 січ, 2019 15:57
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
так манхеттен в яме, а тт на господствующей высоте
хотя канешна он реально визуально деклассировал все то шо ниже
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 16:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: П'ят 18 січ, 2019 16:07
ти спочатку почни ремонт, і оволодій валіком ...
з.і.
яка в тебе відстань від стелі до підлоги?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 16:19
kingkongovets
Утверждаю. Рефлексия изза мопов, фасада и вида из окон есть и она очень существенна.
1. Чим вище - тим дорожче. При цьому при виді в стіну квартиру за норм гроші майже не продати. Люди рефлексують на вид з вікна. ....
Блін, реально, нафіга Я з Вами зв'язався. Думаєте що хочете.
Повітря в ТТ, Цп, річмонді в 2 рази дешевше ніж в сталінці навпроти, адже на мопи, вид і фасад народу плювати.
Всім процвітання!
Додано: П'ят 18 січ, 2019 16:30
А ведь симпатишно получается, и это еще не начали делать фасад
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 18 січ, 2019 16:36
Lakes центрее парк авеню.
Если центр между лыбедью и днепром то отрадный это центр)
Додано: П'ят 18 січ, 2019 16:42
flyman
... так, тут похвалитись не можу 2,65 "чорнової"
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 18 січ, 2019 16:43
Чому про "дорожай" житла в Києві - не може бути і мови!
"Тем не менее, и это очень тревожно, мы не смогли пока достигнуть уровня 2013 года и вряд ли выйдем по результатам прошлого года свыше 3 000 долларов. Опасения вызывает также структура роста ВВП, то есть то, за счёт чего наша экономика растёт. Так вот, при суммарном увеличении ВВП в районе 3% обрабатывающая промышленность за 11 месяцев выросла всего на 1,2%. Это означает, что доля промышленности в нашей экономике снижается, причём, к сожалению, это долговременная тенденция. Мы живём в материальном мире, и все вещи, которыми мы пользуемся, производит обрабатывающая промышленность, то есть это основа экономики. В нашем ВВП доля обрабатывающей промышленности на 9 месяцев прошлого года составляет всего лишь 11,2%. Для сравнения, в Польше — около 22–23%.
В чём опасность для Украины такого ур** развития нашей экономики? С наступлением экономического кризиса удар по населению будет намного сильнее, чем в быстро развивающейся сбалансированной экономике. Вот пример: если в результате кризиса 2008–2009 годов экономика Украины упала на 15 %, России — на 7,8 %, Грузии — на 3,7 %, то в Польше выросла на 2,8 %. Во время кризиса резко падает спрос на сырьё, а в экспорте Украины это главная статья. В результате объёмы нашего производства сильно сокращаются, предприятия останавливаются, люди остаются без работы и/или зарплаты. Большое отрицательное сальдо внешней торговли в условиях кризиса ведёт к глубокой девальвации гривны. Рост курса доллара с нашей зависимостью от импорта толкает инфляцию вверх. Всё это очередной удар по населению Украины, по её обороноспособности"
Основной прирост ВВП в прошлом году дала оптовая и розничная торговля, которая расширилась на 6,2%. При этом наша торговля в сильной степени зависит от импорта. По итогам трёх кварталов прошедшего года экспорт Украины составил 38 797,8 млн долл. США, импорт — 46 747,6 млн долл., отрицательное сальдо — 7 949,8 млн дол. Отметим, что показатель покрытия импорта экспортом падает. Так, если за три квартала 2017 года коэффициент покрытия импорта экспортом был 0,88, то за этот же период в прошлом году — 0,83. Это предопределяет слабость гривны. Спрашивается, за счёт чего Украина оплачивает импорт товаров? Главным образом за счёт денег, которые наши заробитчане переводят своим семьям. А таких денег в прошлом году было порядка 11 млрд долл.
"Давайте подытожим. В Украине происходит деиндустриализация, то есть сокращение промышленности. Доля сельхозпродукции в экспорте достигла 38,2 %, но при этом доля готовых продуктов питания составляет лишь 6,1 %. То есть основная масса сельхозпродукции или вообще не подвергается переработке (например, зерновые — 14,4 % в экспорте), или проходит минимальную обработку (например, растительные и животные жиры — 9,4 %). Люди, которые могли бы работать на промышленных предприятиях, уехали за кордон, а на присылаемые ими деньги мы закупаем импортные товары, многие из которых мы могли бы производить сами, если бы у нас открывались новые промышленные предприятия. Это очень тревожная тенденция."
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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