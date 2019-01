Додано: П'ят 18 січ, 2019 15:57

Жека79 написав:

просто ппц....теперь мне уже манхеттен на победы не кажется таким огромным и высоким



так манхеттен в яме, а тт на господствующей высоте

хотя канешна он реально визуально деклассировал все то шо ниже так манхеттен в яме, а тт на господствующей высотехотя канешна он реально визуально деклассировал все то шо ниже

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.