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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3338333933403341

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1327
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
114
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
279
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
205
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
250
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1327
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 17:07

Первый
если говорить об элитке или бизнес классе то тут мопы виды из окон и прочее играют очень большую роль . потому что почти вся элитка строится в центре и по ценам там нет разброса в 300 долларов за квадрат
если говорить о среднем сегменте то мопы и вид это больше плюс чем маст хев - особенно если за этот плюс не надо переплачивать
если говорить о бюджетном варианте то тут это нах не ному не всра....сь главное что бы дешево и быстро .
рынок новостроя - 50% эконом 40% среднячек 10% элитка
вот теперь и решайте кому нужны мопы и виды
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 17:09

  Первый написав:1. Чим вище - тим дорожче. При цьому при виді в стіну квартиру за норм гроші майже не продати. Люди рефлексують на вид з вікна. ....

.

Ну хз, 60% неликвида в Кардинале как то напарили. При этом квартиры на 20х этажах были в наличии, а с видом в стену разобрали, разница была около 15 %.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 17:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:kingkongovets

Утверждаю. Рефлексия изза мопов, фасада и вида из окон есть и она очень существенна.

1. Чим вище - тим дорожче. При цьому при виді в стіну квартиру за норм гроші майже не продати. Люди рефлексують на вид з вікна. ....

Блін, реально, нафіга Я з Вами зв'язався. Думаєте що хочете.
Повітря в ТТ, Цп, річмонді в 2 рази дешевше ніж в сталінці навпроти, адже на мопи, вид і фасад народу плювати.


вероятно я не умею нормально формулировать мысли, но повторять в 100500й раз, шо локация - основной фактор, определяющий цену недвиги, а свистелки и перделки типа фасадов, мопов, лифтов и прочих инноваций - вторичны мне надоело
вы ведь снова мне сунете фотку 60+ летнего дома массовой серии и фотку дома премиум класса, или ссылку на лун ничего не обьясняя

ок, тогда ответьте - почему убитая вторичка с износом 60+ лет показывает бОльшую рентабельность в аренде, чем новострой в аналогичной локации?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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