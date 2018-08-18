Додано: П'ят 18 січ, 2019 17:07

Первый

если говорить об элитке или бизнес классе то тут мопы виды из окон и прочее играют очень большую роль . потому что почти вся элитка строится в центре и по ценам там нет разброса в 300 долларов за квадрат

если говорить о среднем сегменте то мопы и вид это больше плюс чем маст хев - особенно если за этот плюс не надо переплачивать

если говорить о бюджетном варианте то тут это нах не ному не всра....сь главное что бы дешево и быстро .

рынок новостроя - 50% эконом 40% среднячек 10% элитка

вот теперь и решайте кому нужны мопы и виды