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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 січ, 2019 17:09
Первый написав:
1. Чим вище - тим дорожче. При цьому при виді в стіну квартиру за норм гроші майже не продати. Люди рефлексують на вид з вікна. .
...
.
Ну хз, 60% неликвида в Кардинале как то напарили. При этом квартиры на 20х этажах были в наличии, а с видом в стену разобрали, разница была около 15 %.
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 17:29
Первый написав:kingkongovets
Утверждаю. Рефлексия изза мопов, фасада и вида из окон есть и она очень существенна.
1. Чим вище - тим дорожче. При цьому при виді в стіну квартиру за норм гроші майже не продати. Люди рефлексують на вид з вікна. ....
Блін, реально, нафіга Я з Вами зв'язався. Думаєте що хочете.
Повітря в ТТ, Цп, річмонді в 2 рази дешевше ніж в сталінці навпроти, адже на мопи, вид і фасад народу плювати.
вероятно я не умею нормально формулировать мысли, но повторять в 100500й раз, шо локация - основной фактор, определяющий цену недвиги, а свистелки и перделки типа фасадов, мопов, лифтов и прочих инноваций - вторичны мне надоело
вы ведь снова мне сунете фотку 60+ летнего дома массовой серии и фотку дома премиум класса, или ссылку на лун ничего не обьясняя
ок, тогда ответьте - почему убитая вторичка с износом 60+ лет показывает бОльшую рентабельность в аренде, чем новострой в аналогичной локации?
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 17:32
Kostia написав:Lakes центрее парк авеню.
Если центр между лыбедью и днепром то отрадный это центр)
а айрмакс грешным делом подумал шо вы так шутите, а я сразу понял шо нет)
зы: я не говорил шо ВСЕ шо между лыбедью и днепром - центр, я говорил шо все шо за лыбедью - уже ипеня, почувствуйте разницу
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 17:33
kingkongovets написав:
Kostia написав:Lakes центрее парк авеню.
Если центр между лыбедью и днепром то отрадный это центр)
а айрмакс грешным делом подумал шо вы так шутите, а я сразу понял шо нет)
зы: я не говорил шо ВСЕ шо между лыбедью и днепром - центр, я говорил шо все шо за лыбедью - уже ипеня, почувствуйте разницу
Вы не говорили что не все. Да и в любом случае это только ваше мнение)
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 17:41
Kostia написав: kingkongovets написав:
Kostia написав:Lakes центрее парк авеню.
Если центр между лыбедью и днепром то отрадный это центр)
а айрмакс грешным делом подумал шо вы так шутите, а я сразу понял шо нет)
зы: я не говорил шо ВСЕ шо между лыбедью и днепром - центр, я говорил шо все шо за лыбедью - уже ипеня, почувствуйте разницу
Вы не говорили что не все. Да и в любом случае это только ваше мнение)
знаете, после фразы «лейкс центрее парк авеню» мне уже и спорить не хочется)
я кстати вспомнил как вы с пеной у рта доказывали шо от оранжа до «почти центра» полчаса пешком)
капец киевляне пошли
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 17:44
kingkongovets написав: Kostia написав: kingkongovets написав:
а айрмакс грешным делом подумал шо вы так шутите, а я сразу понял шо нет)
зы: я не говорил шо ВСЕ шо между лыбедью и днепром - центр, я говорил шо все шо за лыбедью - уже ипеня, почувствуйте разницу
Вы не говорили что не все. Да и в любом случае это только ваше мнение)
знаете, после фразы «лейкс центрее парк авеню» мне уже и спорить не хочется)
я кстати вспомнил как вы с пеной у рта доказывали шо от оранжа до «почти центра» полчаса пешком)
капец киевляне пошли
Ну да, для этих киевлян голосеевская центрее демеевской)
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 17:50
hume написав: Первый написав:
1. Чим вище - тим дорожче. При цьому при виді в стіну квартиру за норм гроші майже не продати. Люди рефлексують на вид з вікна. .
...
.
Ну хз, 60% неликвида в Кардинале как то напарили. При этом квартиры на 20х этажах были в наличии, а с видом в стену разобрали, разница была около 15 %.
Здається Ви знаєте трішки більше:-)
Ну то таке.
Я висловив свою думку. Дискутувати з усім форумом по різним деталям натхнення вже закінчилося.
Якщо хтось вважає, що квартира з видом в стіну = така ж з панорамним видом в цьому ж будинку і того ж планування, або сприймає інформацію що є окремий ліфт для господарчих потреб то це виключно для виносу сміттєвих пакетів, і т.д. то ок все так і є:-) Я ціную право кожного на його думки.
Висловити свою позицію - вже вчинок.
Для себе Я зробив висновок - мопи, фасад, поверх (вид) - суттєво впливають на ціну. В багатьох випадках в рази. Обговорювати і пояснювати свою позицію більше не буду.
Востаннє редагувалось Первый
в П'ят 18 січ, 2019 18:01, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 17:52
Kostia написав:Ну да, для этих киевлян голосеевская центрее демеевской)
шо значит «центрее»?
киев шо город-заезда с расходящимися от центральной площади лучами улиц?
лейкс - жутчайшие ипеня и назвать их локацию центром всерьез - ну я даже не знаю как это назвать шоп никого не обидеть
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:02
kingkongovets написав:
Kostia написав:Lakes центрее парк авеню.
Если центр между лыбедью и днепром то отрадный это центр)
а айрмакс грешным делом подумал шо вы так шутите, а я сразу понял шо нет)
зы: я не говорил шо ВСЕ шо между лыбедью и днепром - центр, я говорил шо все шо за лыбедью - уже ипеня, почувствуйте разницу
Я знал, что Костя не шутит. Я просто такое заявление всерьез не могу принимать. Помню читая Белую Гвардию обратил внимание на фрагмент где Алексей Турбин бежит на самую окраину города... В Печерскую крепость.
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:12
kingkongovets написав:
Kostia написав:Ну да, для этих киевлян голосеевская центрее демеевской)
шо значит «центрее»?
киев шо город-заезда с расходящимися от центральной площади лучами улиц?
лейкс - жутчайшие ипеня и назвать их локацию центром всерьез - ну я даже не знаю как это назвать шоп никого не обидеть
В Киеве есть центр, центрее значит ближе к центру. По моему это всем понятно, на этом спор закончил
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