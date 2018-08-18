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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 33393340334133423343>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1327
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
114
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
279
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
205
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
250
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1327
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 17:09

  Первый написав:1. Чим вище - тим дорожче. При цьому при виді в стіну квартиру за норм гроші майже не продати. Люди рефлексують на вид з вікна. ....

.

Ну хз, 60% неликвида в Кардинале как то напарили. При этом квартиры на 20х этажах были в наличии, а с видом в стену разобрали, разница была около 15 %.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 17:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:kingkongovets

Утверждаю. Рефлексия изза мопов, фасада и вида из окон есть и она очень существенна.

1. Чим вище - тим дорожче. При цьому при виді в стіну квартиру за норм гроші майже не продати. Люди рефлексують на вид з вікна. ....

Блін, реально, нафіга Я з Вами зв'язався. Думаєте що хочете.
Повітря в ТТ, Цп, річмонді в 2 рази дешевше ніж в сталінці навпроти, адже на мопи, вид і фасад народу плювати.


вероятно я не умею нормально формулировать мысли, но повторять в 100500й раз, шо локация - основной фактор, определяющий цену недвиги, а свистелки и перделки типа фасадов, мопов, лифтов и прочих инноваций - вторичны мне надоело
вы ведь снова мне сунете фотку 60+ летнего дома массовой серии и фотку дома премиум класса, или ссылку на лун ничего не обьясняя

ок, тогда ответьте - почему убитая вторичка с износом 60+ лет показывает бОльшую рентабельность в аренде, чем новострой в аналогичной локации?
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 17:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Kostia написав:Lakes центрее парк авеню.
Если центр между лыбедью и днепром то отрадный это центр)


а айрмакс грешным делом подумал шо вы так шутите, а я сразу понял шо нет)

зы: я не говорил шо ВСЕ шо между лыбедью и днепром - центр, я говорил шо все шо за лыбедью - уже ипеня, почувствуйте разницу
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 17:33

  kingkongovets написав:
Kostia написав:Lakes центрее парк авеню.
Если центр между лыбедью и днепром то отрадный это центр)


а айрмакс грешным делом подумал шо вы так шутите, а я сразу понял шо нет)

зы: я не говорил шо ВСЕ шо между лыбедью и днепром - центр, я говорил шо все шо за лыбедью - уже ипеня, почувствуйте разницу

Вы не говорили что не все. Да и в любом случае это только ваше мнение)
Kostia
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 17:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Kostia написав:
  kingkongovets написав:
Kostia написав:Lakes центрее парк авеню.
Если центр между лыбедью и днепром то отрадный это центр)


а айрмакс грешным делом подумал шо вы так шутите, а я сразу понял шо нет)

зы: я не говорил шо ВСЕ шо между лыбедью и днепром - центр, я говорил шо все шо за лыбедью - уже ипеня, почувствуйте разницу

Вы не говорили что не все. Да и в любом случае это только ваше мнение)


знаете, после фразы «лейкс центрее парк авеню» мне уже и спорить не хочется)
я кстати вспомнил как вы с пеной у рта доказывали шо от оранжа до «почти центра» полчаса пешком)
капец киевляне пошли
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 17:44

  kingkongovets написав:
Kostia написав:
  kingkongovets написав:
а айрмакс грешным делом подумал шо вы так шутите, а я сразу понял шо нет)

зы: я не говорил шо ВСЕ шо между лыбедью и днепром - центр, я говорил шо все шо за лыбедью - уже ипеня, почувствуйте разницу

Вы не говорили что не все. Да и в любом случае это только ваше мнение)


знаете, после фразы «лейкс центрее парк авеню» мне уже и спорить не хочется)
я кстати вспомнил как вы с пеной у рта доказывали шо от оранжа до «почти центра» полчаса пешком)
капец киевляне пошли

Ну да, для этих киевлян голосеевская центрее демеевской)
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 17:50

  hume написав:
  Первый написав:1. Чим вище - тим дорожче. При цьому при виді в стіну квартиру за норм гроші майже не продати. Люди рефлексують на вид з вікна. ....

.

Ну хз, 60% неликвида в Кардинале как то напарили. При этом квартиры на 20х этажах были в наличии, а с видом в стену разобрали, разница была около 15 %.


:-)
Здається Ви знаєте трішки більше:-)

Ну то таке.
Я висловив свою думку. Дискутувати з усім форумом по різним деталям натхнення вже закінчилося.
Якщо хтось вважає, що квартира з видом в стіну = така ж з панорамним видом в цьому ж будинку і того ж планування, або сприймає інформацію що є окремий ліфт для господарчих потреб то це виключно для виносу сміттєвих пакетів, і т.д. то ок все так і є:-) Я ціную право кожного на його думки.

Висловити свою позицію - вже вчинок.

Для себе Я зробив висновок - мопи, фасад, поверх (вид) - суттєво впливають на ціну. В багатьох випадках в рази. Обговорювати і пояснювати свою позицію більше не буду.
Востаннє редагувалось Первый в П'ят 18 січ, 2019 18:01, всього редагувалось 2 разів.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 17:52

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Kostia написав:Ну да, для этих киевлян голосеевская центрее демеевской)


шо значит «центрее»?
киев шо город-заезда с расходящимися от центральной площади лучами улиц?
лейкс - жутчайшие ипеня и назвать их локацию центром всерьез - ну я даже не знаю как это назвать шоп никого не обидеть
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:02

  kingkongovets написав:
Kostia написав:Lakes центрее парк авеню.
Если центр между лыбедью и днепром то отрадный это центр)


а айрмакс грешным делом подумал шо вы так шутите, а я сразу понял шо нет)

зы: я не говорил шо ВСЕ шо между лыбедью и днепром - центр, я говорил шо все шо за лыбедью - уже ипеня, почувствуйте разницу

Я знал, что Костя не шутит. Я просто такое заявление всерьез не могу принимать. Помню читая Белую Гвардию обратил внимание на фрагмент где Алексей Турбин бежит на самую окраину города... В Печерскую крепость.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:12

  kingkongovets написав:
Kostia написав:Ну да, для этих киевлян голосеевская центрее демеевской)


шо значит «центрее»?
киев шо город-заезда с расходящимися от центральной площади лучами улиц?
лейкс - жутчайшие ипеня и назвать их локацию центром всерьез - ну я даже не знаю как это назвать шоп никого не обидеть

В Киеве есть центр, центрее значит ближе к центру. По моему это всем понятно, на этом спор закончил
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