Додано: П'ят 18 січ, 2019 17:29

Первый написав: kingkongovets



Утверждаю. Рефлексия изза мопов, фасада и вида из окон есть и она очень существенна.



1. Чим вище - тим дорожче. При цьому при виді в стіну квартиру за норм гроші майже не продати. Люди рефлексують на вид з вікна. ....



Блін, реально, нафіга Я з Вами зв'язався. Думаєте що хочете.

Повітря в ТТ, Цп, річмонді в 2 рази дешевше ніж в сталінці навпроти, адже на мопи, вид і фасад народу плювати.



вероятно я не умею нормально формулировать мысли, но повторять в 100500й раз, шо локация - основной фактор, определяющий цену недвиги, а свистелки и перделки типа фасадов, мопов, лифтов и прочих инноваций - вторичны мне надоело

вы ведь снова мне сунете фотку 60+ летнего дома массовой серии и фотку дома премиум класса, или ссылку на лун ничего не обьясняя



