Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Kostia написав:Ну да, для этих киевлян голосеевская центрее демеевской)
шо значит «центрее»? киев шо город-заезда с расходящимися от центральной площади лучами улиц? лейкс - жутчайшие ипеня и назвать их локацию центром всерьез - ну я даже не знаю как это назвать шоп никого не обидеть
В Киеве есть центр, центрее значит ближе к центру. По моему это всем понятно, на этом спор закончил
Да ну, в Киеве за автовокзалом есть улица Саперно-слободская. Она ещё ,,центре,, только без машины там совсем не альо
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Хомякоид написав:Гілка зовсім втратила звязок з ринком нерухомості. Якісь іспанці, гетто, мопи, сегрегація та ін. Де інформація про реальні угоди, що зовсім все туго, КРЖН встав мертво ?
Рідня взяла в областному центрі за 13000 метр новобудову 80 кв.м. Цегла, прицентралля, інд.опалення і т.д. Безвідсоткове розтермінування до кінця будівництва, при 50% оплаті, фіксується ціна за кв.м. в гривні до кінця будівництва.
В центре областного центра или где нибудь в заж0пьях этого облцентра? Монолит или панель? Достроят точно или пообещали котлован к 2022му сдать, к гадалке не ходи? И что за город - Полтава, Сумы или Ровно?
Востаннє редагувалось барабашов в П'ят 18 січ, 2019 18:30, всього редагувалось 1 раз.
Операторы системы распределения электрической энергии операционного холдинга "ДТЭК Сети" в 2018 году установили 88 тыс. "умных" счетчиков (приборов, позволяющий дистанционно передавать показания потребленной э/э в автоматическом режиме - ИФ) в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях, сообщила пресс-служба компании в пятницу.
"Общее количество установленных приборов достигло 420 тыс., что составляет 12% всех клиентов "ДТЭК Киевские электросети", "ДТЭК Днепровские электросети" и "ДТЭК Донецкие электросети"", – отмечается в сообщении
Это для любителей платить наперед при повышении тарифов)
kingkongovets написав: шо значит «центрее»? киев шо город-заезда с расходящимися от центральной площади лучами улиц? лейкс - жутчайшие ипеня и назвать их локацию центром всерьез - ну я даже не знаю как это назвать шоп никого не обидеть
В Киеве есть центр, центрее значит ближе к центру. По моему это всем понятно, на этом спор закончил
Да ну, в Киеве за автовокзалом есть улица Саперно-слободская. Она ещё ,,центре,, только без машины там совсем не альо