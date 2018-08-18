RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3340334133423343>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1327
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
114
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
279
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
205
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
250
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1327
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:25

Просто стало любопытно, у кого какое представление о центре )

Вот я нарисовал примерно что входит в мое представление о центре )
Нарисуйте кто как видит границы центра.

Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30372
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2984 раз.
Подякували: 5068 раз.
 
Профіль
11
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:27

  Kostia написав:
  kingkongovets написав:
Kostia написав:Ну да, для этих киевлян голосеевская центрее демеевской)


шо значит «центрее»?
киев шо город-заезда с расходящимися от центральной площади лучами улиц?
лейкс - жутчайшие ипеня и назвать их локацию центром всерьез - ну я даже не знаю как это назвать шоп никого не обидеть

В Киеве есть центр, центрее значит ближе к центру. По моему это всем понятно, на этом спор закончил


Да ну, в Киеве за автовокзалом есть улица Саперно-слободская. Она ещё ,,центре,, только без машины там совсем не альо
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3159
З нами з: 25.12.14
Подякував: 333 раз.
Подякували: 447 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:29

  Хомякоид написав:Гілка зовсім втратила звязок з ринком нерухомості.
Якісь іспанці, гетто, мопи, сегрегація та ін.
Де інформація про реальні угоди, що зовсім все туго, КРЖН встав мертво ?

Рідня взяла в областному центрі за 13000 метр новобудову 80 кв.м.
Цегла, прицентралля, інд.опалення і т.д.
Безвідсоткове розтермінування до кінця будівництва, при 50% оплаті, фіксується ціна за кв.м. в гривні до кінця будівництва.

В центре областного центра или где нибудь в заж0пьях этого облцентра? Монолит или панель? Достроят точно или пообещали котлован к 2022му сдать, к гадалке не ходи? И что за город - Полтава, Сумы или Ровно?
Востаннє редагувалось барабашов в П'ят 18 січ, 2019 18:30, всього редагувалось 1 раз.
барабашов
 
Повідомлень: 1256
З нами з: 16.06.15
Подякував: 126 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:29

Операторы системы распределения электрической энергии операционного холдинга "ДТЭК Сети" в 2018 году установили 88 тыс. "умных" счетчиков (приборов, позволяющий дистанционно передавать показания потребленной э/э в автоматическом режиме - ИФ) в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях, сообщила пресс-служба компании в пятницу.

"Общее количество установленных приборов достигло 420 тыс., что составляет 12% всех клиентов "ДТЭК Киевские электросети", "ДТЭК Днепровские электросети" и "ДТЭК Донецкие электросети"", – отмечается в сообщении

Это для любителей платить наперед при повышении тарифов)
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30372
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2984 раз.
Подякували: 5068 раз.
 
Профіль
11
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:32

:idea:
  Жека79 написав:
  Kostia написав:
  kingkongovets написав:
шо значит «центрее»?
киев шо город-заезда с расходящимися от центральной площади лучами улиц?
лейкс - жутчайшие ипеня и назвать их локацию центром всерьез - ну я даже не знаю как это назвать шоп никого не обидеть

В Киеве есть центр, центрее значит ближе к центру. По моему это всем понятно, на этом спор закончил


Да ну, в Киеве за автовокзалом есть улица Саперно-слободская. Она ещё ,,центре,, только без машины там совсем не альо

Она даже не в большом центре
Kostia
 
Повідомлень: 1006
З нами з: 02.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Вот я нарисовал примерно что входит в мое представление о центре

у вас ущербное представление в котором
София Киевская и Арка ДН не центр... :mrgreen:
Востаннє редагувалось Прохожий в П'ят 18 січ, 2019 18:34, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 10098
З нами з: 05.06.13
Подякував: 446 раз.
Подякували: 937 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:33

  zzzzzz написав:Просто стало любопытно, у кого какое представление о центре )

Вот я нарисовал примерно что входит в мое представление о центре )
Нарисуйте кто как видит границы центра.

Зображення

Интересно, Софиевский не центр и контрактовая. Врядли вы киевлянин)
Востаннє редагувалось Kostia в П'ят 18 січ, 2019 18:38, всього редагувалось 1 раз.
Kostia
 
Повідомлень: 1006
З нами з: 02.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:37

  Прохожий написав:
  zzzzzz написав:Вот я нарисовал примерно что входит в мое представление о центре

у вас ущербное представление в котором
София Киевская и Арка ДН не центр... :mrgreen:


Ага, точно, ужас , и вертолетная площадка януковича не попал в центр - кошмар, как жить дальше. А еще стадион Динамо ( Лобановского) я разделил пополам,как жить после этого.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30372
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2984 раз.
Подякували: 5068 раз.
 
Профіль
11
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:38

  Kostia написав:Интересно, Софиевский не центр и контрактовая


Контрактовая это Подол.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30372
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2984 раз.
Подякували: 5068 раз.
 
Профіль
11
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:40

  zzzzzz написав:
  Kostia написав:Интересно, Софиевский не центр и контрактовая


Контрактовая это Подол.

И?
Kostia
 
Повідомлень: 1006
З нами з: 02.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
2
3
  #<1 ... 3340334133423343>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1257, 1258, 1259
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
12588 2195911
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 січ, 2019 18:23
kingkongovets
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 5552
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 4553
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.