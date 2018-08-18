центр киева - участок между днепром и лыбедью, ограниченный сверху линией от площади победы по черновола/глыбочицкой и валами,а снизу бульваром дружбы народов
ессно это всего лишь мое личное мнение (с)
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:41
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
центр киева - участок между днепром и лыбедью, ограниченный сверху линией от площади победы по черновола/глыбочицкой и валами,а снизу бульваром дружбы народов
ессно это всего лишь мое личное мнение (с)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 19:00
Живите своим умом!
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