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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3340334133423343

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1327
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
114
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
279
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
205
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
250
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1327
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:41

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

центр киева - участок между днепром и лыбедью, ограниченный сверху линией от площади победы по черновола/глыбочицкой и валами,а снизу бульваром дружбы народов
ессно это всего лишь мое личное мнение (с)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 19:00

В течение января-ноября 2018 года численность населения Украины сократилась на 208,8 тыс. человек и на 1 декабря составила 42 177,6 тыс. человек. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Число умерших превышает число рожденных: на 100 умерших приходится 58 рожденных
Живите своим умом!
zzzzzz
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