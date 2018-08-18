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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3341334233433344>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1327
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
114
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
279
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
205
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
250
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1327
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:41

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

центр киева - участок между днепром и лыбедью, ограниченный сверху линией по черновола/глыбочицкой и валами, а снизу бульваром дружбы народов
ессно это всего лишь мое личное мнение (с)
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 18 січ, 2019 19:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 19:00

В течение января-ноября 2018 года численность населения Украины сократилась на 208,8 тыс. человек и на 1 декабря составила 42 177,6 тыс. человек. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Число умерших превышает число рожденных: на 100 умерших приходится 58 рожденных
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 19:05

Мне кажется, цены начнуть снижаться когда сможем снизить коррупционную составляющую. А вообще, прадокс, когда жилье в Будапеште стоит дешевле, чем в Киеве.
seralex
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 19:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:
Для себе Я зробив висновок - мопи, фасад, поверх (вид) - суттєво впливають на ціну. В багатьох випадках в рази. Обговорювати і пояснювати свою позицію більше не буду.


и вы абсолютно правы, никто с этим и не собирается спорить
с одним лишь уточнением - если объект находится в норм локации, ибо если локация не торт, то ни мопы, ни фасады, ни вид и этаж уже не важны
или снова будете возражать?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 19:31

  seralex написав:Мне кажется, цены начнуть снижаться когда сможем снизить коррупционную составляющую. А вообще, прадокс, когда жилье в Будапеште стоит дешевле, чем в Киеве.

Жилье в Будапеште стоит примерно в 2,5-3 раза дороже чем в Киеве. Если говорим о сравнимом жилье. Когда пропадет коррупционная составляющая - цена на недвигу существенно вырастет. Но вырастет и качество жилья, потому что Застройщики без коррупционной составляющей вынуждены будут соблюдать ограничения и исполнять все свои обязательства по созданию инфраструктуры.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 19:35

  seralex написав:Мне кажется, цены начнуть снижаться когда сможем снизить коррупционную составляющую. А вообще, прадокс, когда жилье в Будапеште стоит дешевле, чем в Киеве.

Парадокс только в том, что всё украинское бабло стекается в Киев.
Возможно, у венгров дело обстоит немного иначе.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 19:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Помню читая Белую Гвардию обратил внимание на фрагмент где Алексей Турбин бежит на самую окраину города... В Печерскую крепость.


печерская крепость занимает очень большую площадь, дето читал шо по занимаемой площади она была самой большой в европе
она начинается в районе нынешней арсенальной площади и заканчивается лысогорским фортом

печерская лавра находилась вне границ города, а на липках были дачи зажиточных киевлян - это тоже не так давно был пригород

в середине прошлого века южная граница киева проходила по линии нынешнего бульвара дружбы народов и проспекта лобановского
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 19:48

Вот здесь собраны все карты Киева начиная с 5 века по сей день.
http://starkiev.com/%D0%BA%D0%B0%D1%80% ... %B2%D0%B0/
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 19:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:Вот здесь собраны все карты Киева начиная с 5 века по сей день.
http://starkiev.com/%D0%BA%D0%B0%D1%80% ... %B2%D0%B0/


далеко не все
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 19:50

  kingkongovets написав:
zzzzzz написав:Вот здесь собраны все карты Киева начиная с 5 века по сей день.
http://starkiev.com/%D0%BA%D0%B0%D1%80% ... %B2%D0%B0/


далеко не все


Согласен, но тоже не мало.
Живите своим умом!
zzzzzz
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