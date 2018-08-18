центр киева - участок между днепром и лыбедью, ограниченный сверху линией по черновола/глыбочицкой и валами, а снизу бульваром дружбы народов
ессно это всего лишь мое личное мнение (с)
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:41
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
центр киева - участок между днепром и лыбедью, ограниченный сверху линией по черновола/глыбочицкой и валами, а снизу бульваром дружбы народов
ессно это всего лишь мое личное мнение (с)
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 18 січ, 2019 19:06, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 19:00
Живите своим умом!
Додано: П'ят 18 січ, 2019 19:05
Мне кажется, цены начнуть снижаться когда сможем снизить коррупционную составляющую. А вообще, прадокс, когда жилье в Будапеште стоит дешевле, чем в Киеве.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 19:11
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
и вы абсолютно правы, никто с этим и не собирается спорить
с одним лишь уточнением - если объект находится в норм локации, ибо если локация не торт, то ни мопы, ни фасады, ни вид и этаж уже не важны
или снова будете возражать?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 19:31
Жилье в Будапеште стоит примерно в 2,5-3 раза дороже чем в Киеве. Если говорим о сравнимом жилье. Когда пропадет коррупционная составляющая - цена на недвигу существенно вырастет. Но вырастет и качество жилья, потому что Застройщики без коррупционной составляющей вынуждены будут соблюдать ограничения и исполнять все свои обязательства по созданию инфраструктуры.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 19:35
Парадокс только в том, что всё украинское бабло стекается в Киев.
Возможно, у венгров дело обстоит немного иначе.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: П'ят 18 січ, 2019 19:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
печерская крепость занимает очень большую площадь, дето читал шо по занимаемой площади она была самой большой в европе
она начинается в районе нынешней арсенальной площади и заканчивается лысогорским фортом
печерская лавра находилась вне границ города, а на липках были дачи зажиточных киевлян - это тоже не так давно был пригород
в середине прошлого века южная граница киева проходила по линии нынешнего бульвара дружбы народов и проспекта лобановского
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 19:48
Вот здесь собраны все карты Киева начиная с 5 века по сей день.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 18 січ, 2019 19:50
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
далеко не все
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 19:50
Согласен, но тоже не мало.
Живите своим умом!
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