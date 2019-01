Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:41

центр киева - участок между днепром и лыбедью, ограниченный сверху линией по черновола/глыбочицкой и валами, а снизу бульваром дружбы народов

ессно это всего лишь мое личное мнение (с)

Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 18 січ, 2019 19:06, всього редагувалось 1 раз.

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.