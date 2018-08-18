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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3341334233433344

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1327
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
114
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
279
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
205
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
250
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1327
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 19:51

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Помню читая Белую Гвардию обратил внимание на фрагмент где Алексей Турбин бежит на самую окраину города... В Печерскую крепость.


печерская крепость занимает очень большую площадь, дето читал шо по занимаемой площади она была самой большой в европе
она начинается в районе нынешней арсенальной площади и заканчивается лысогорским фортом

печерская лавра находилась вне границ города, а на липках были дачи зажиточных киевлян - это тоже не так давно был пригород

в середине прошлого века южная граница киева проходила по линии нынешнего бульвара дружбы народов и проспекта лобановского

Исторический центр Киева это Подол и точка.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 19:53

  UA написав:Исторический центр Киева это Подол и точка.


серьезно шоль?)
а город ярослава?
да и вообще слово "исторический" в обсуждении не звучало
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 19:55

  seralex написав:Мне кажется, цены начнуть снижаться когда сможем снизить коррупционную составляющую. А вообще, прадокс, когда жилье в Будапеште стоит дешевле, чем в Киеве.

Кстати, в 2013м уровень был примерно одинаковый. И это вызывало большие вопросы. Сейчас все встало +/- на свои места. Интересно, что будет дальше.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 19:59

  kingkongovets написав:
  UA написав:Исторический центр Киева это Подол и точка.


серьезно шоль?)
а город ярослава?
да и вообще слово "исторический" в обсуждении не звучало

Град Ярослава появился на несколько веков позже Подола.
Киев делится на Подол и всё остальное.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 19:59

  kingkongovets написав:
  UA написав:Исторический центр Киева это Подол и точка.


серьезно шоль?)
а город ярослава?
да и вообще слово "исторический" в обсуждении не звучало

Центр, определенный вами как участок между Днепром, Лыбедью/железной дорогой, Черновола и Дружбы Народов - наиболее компромиссное определение.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 20:02

  kingkongovets написав:центр киева - участок между днепром и лыбедью, ограниченный сверху линией по черновола/глыбочицкой и валами, а снизу бульваром дружбы народов
ессно это всего лишь мое личное мнение (с)


Понятие центра Киева весьма субъективно.
Я хорошо помню времена, когда одни считали центром р-н Майдана или пл. Льва Толстого, другие - Софию или Золотые ворота, третьи - Липки или Арсенальную пл. Подол всегда стоял особняком.
И если понимающий клиент просил найти квартиру в центре, а вы, не дай Бог, предложили бы Артема, Саксаганского, Красноармейскую (после Саксаганского), Дружбы Народов или Леси Украинки... Мягко говоря, были бы не поняты, т. к. тогда все это центром Киева не считалось.
Но времена меняются. Сейчас попробуй скажи кому-то, что р-н Дворца Украина или Лыбедская - это не центр. Заклюют!
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 20:05

Anadonta

Раньше просто был Ленинский район - это самый самый центр.
Потом на смену ему пришел Старокиевский район.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 20:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Возвращаясь к Навигатору)) Как думаете, через год весной, можно будет продать квартиру 43 квадрата за 33 000куе, взяв сейчас в первом доме за 28? По итогу 20% годовых))
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 20:12

в моей коллекции есть скан карты 1846го года с шикарным разрешением - уверен шо никто или почти никто ее еще не видел - она недавно была найдена в архиве французского генштаба
в рамках пятничного офтопа:

http://files.dp.ua/file?source=19011820092161896956
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 20:32

  kingkongovets написав:в моей коллекции есть скан карты 1846го года с шикарным разрешением - уверен шо никто или почти никто ее еще не видел - она недавно была найдена в архиве французского генштаба
в рамках пятничного офтопа:

http://files.dp.ua/file?source=19011820092161896956


Черговий новодєл, для людей-мавп.
Біда-біда...
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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