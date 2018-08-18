Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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airmax78 написав:Помню читая Белую Гвардию обратил внимание на фрагмент где Алексей Турбин бежит на самую окраину города... В Печерскую крепость.
печерская крепость занимает очень большую площадь, дето читал шо по занимаемой площади она была самой большой в европе она начинается в районе нынешней арсенальной площади и заканчивается лысогорским фортом
печерская лавра находилась вне границ города, а на липках были дачи зажиточных киевлян - это тоже не так давно был пригород
в середине прошлого века южная граница киева проходила по линии нынешнего бульвара дружбы народов и проспекта лобановского
kingkongovets написав:центр киева - участок между днепром и лыбедью, ограниченный сверху линией по черновола/глыбочицкой и валами, а снизу бульваром дружбы народов ессно это всего лишь мое личное мнение (с)
Понятие центра Киева весьма субъективно. Я хорошо помню времена, когда одни считали центром р-н Майдана или пл. Льва Толстого, другие - Софию или Золотые ворота, третьи - Липки или Арсенальную пл. Подол всегда стоял особняком. И если понимающий клиент просил найти квартиру в центре, а вы, не дай Бог, предложили бы Артема, Саксаганского, Красноармейскую (после Саксаганского), Дружбы Народов или Леси Украинки... Мягко говоря, были бы не поняты, т. к. тогда все это центром Киева не считалось. Но времена меняются. Сейчас попробуй скажи кому-то, что р-н Дворца Украина или Лыбедская - это не центр. Заклюют!
в моей коллекции есть скан карты 1846го года с шикарным разрешением - уверен шо никто или почти никто ее еще не видел - она недавно была найдена в архиве французского генштаба в рамках пятничного офтопа:
kingkongovets написав:в моей коллекции есть скан карты 1846го года с шикарным разрешением - уверен шо никто или почти никто ее еще не видел - она недавно была найдена в архиве французского генштаба в рамках пятничного офтопа: