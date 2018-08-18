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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3342334333443345

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1327
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
114
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
279
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
205
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
250
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1327
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 21:06

kingkongovets

За карту спасибо!
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 21:13

  necovi4 написав:Возвращаясь к Навигатору)) Как думаете, через год весной, можно будет продать квартиру 43 квадрата за 33 000куе, взяв сейчас в первом доме за 28? По итогу 20% годовых))

Это спросите у дбк, если они сделают наценку 20% в долларе то возможно продадите, хотя сначала купят в оп, так что оги должны поднять более чем на 20
Kostia
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 21:20

  necovi4 написав:Возвращаясь к Навигатору)) Как думаете, через год весной, можно будет продать квартиру 43 квадрата за 33 000куе, взяв сейчас в первом доме за 28? По итогу 20% годовых))

Не пора ли принять факт, что тема с котлованами закончилась?
Может еще, конечно, кто-то с инсайдом и связями может что-то выхватить, но для пересичного с улицы это уже не актуально.
Откупите обратно двушку в Акценте и сдайте в аренду. Будете иметь сопоставимую доходность без головной боли. Вы рассчитыаете на 20% годовых, которые при задержке на год првратятся в 14, при существенных рисках, что не все застройщики выживут и сдадут все свои проекты.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 21:24

Немного офтопа))

Аккорд банк выдает кредиты на растаможку евроблях, это не шутка.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 21:29

  kingkongovets написав:в моей коллекции есть скан карты 1846го года с шикарным разрешением - уверен шо никто или почти никто ее еще не видел - она недавно была найдена в архиве французского генштаба
в рамках пятничного офтопа:

http://files.dp.ua/file?source=19011820092161896956

В центре карты Подол. Вокруг окрестности Подола.
Далекие ипеня, вроде Лыбедской, на карту не поместились.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 21:35

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  kingkongovets написав:в моей коллекции есть скан карты 1846го года с шикарным разрешением - уверен шо никто или почти никто ее еще не видел - она недавно была найдена в архиве французского генштаба
в рамках пятничного офтопа:

http://files.dp.ua/file?source=19011820092161896956

В центре карты Подол. Вокруг окрестности Подола.
Далекие ипеня, вроде Лыбедской, на карту не поместились.


меня поразило шо новое строение такое же как сейчас, в районе лыбедской отмечены все озера и дамбы, а на месте печерска пустота
слушайте, киев был основан благодаря удачному расположению высот над днепром, мы ж кирилловскую стоянку не будем вспоминать, да?

зы: киев основан не вокруг капища, а вдоль русла рек, по берегам которых были проложены улицы
я сам люблю печерск и город ярослава (подол - нет), но деньги сейчас лежат вокруг большой васильковской
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 21:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:киев основан не вокруг капища, а вдоль русла рек, по берегам которых были проложены улицы

странно, а Я чей то думал что Киев основан на СЕМИ ХОЛМАХ 8)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 21:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:
  kingkongovets написав:киев основан не вокруг капища, а вдоль русла рек, по берегам которых были проложены улицы

странно, а Я чей то думал что Киев основан на СЕМИ ХОЛМАХ 8)


та это массмаркетовское гонево)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 21:58

Алфавит дизайнера. Рекомендую. Много фото.))))

https://trinixy.ru/138191-alfavit-gore- ... -foto.html
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 22:05

  Vlad442 написав:Откупите обратно двушку в Акценте и сдайте в аренду. Будете иметь сопоставимую доходность без головной боли. Вы рассчитыаете на 20% годовых, которые при задержке на год првратятся в 14, при существенных рисках, что не все застройщики выживут и сдадут все свои проекты.

Откупить не получится,часть $ пристроил под 10% годовых.Есть в свободном резерве тридцатка. Нужно её провернуть, и паралельно зарыться в бетон. Почему в бетон? А вдруг что-то пойдет не так, и на старости лет, придется пожить в той квартире))) Если забить, на все, и ждать ещё год-два, какие варианты нам смогут предложить застройщики к тому времени? Земелька то заканчивается в Киеве, вон уже промзоны как осваивают.
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