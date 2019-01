Додано: П'ят 18 січ, 2019 21:35

UA написав: kingkongovets написав: в моей коллекции есть скан карты 1846го года с шикарным разрешением - уверен шо никто или почти никто ее еще не видел - она недавно была найдена в архиве французского генштаба

в рамках пятничного офтопа:



http://files.dp.ua/file?source=19011820092161896956

В центре карты Подол. Вокруг окрестности Подола.

В центре карты Подол. Вокруг окрестности Подола.

Далекие ипеня, вроде Лыбедской, на карту не поместились.



меня поразило шо новое строение такое же как сейчас, в районе лыбедской отмечены все озера и дамбы, а на месте печерска пустота

слушайте, киев был основан благодаря удачному расположению высот над днепром, мы ж кирилловскую стоянку не будем вспоминать, да?



зы: киев основан не вокруг капища, а вдоль русла рек, по берегам которых были проложены улицы

меня поразило шо новое строение такое же как сейчас, в районе лыбедской отмечены все озера и дамбы, а на месте печерска пустота

слушайте, киев был основан благодаря удачному расположению высот над днепром, мы ж кирилловскую стоянку не будем вспоминать, да?

зы: киев основан не вокруг капища, а вдоль русла рек, по берегам которых были проложены улицы

я сам люблю печерск и город ярослава (подол - нет), но деньги сейчас лежат вокруг большой васильковской

