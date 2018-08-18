kingkongovets
За карту спасибо!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 січ, 2019 21:13
Это спросите у дбк, если они сделают наценку 20% в долларе то возможно продадите, хотя сначала купят в оп, так что оги должны поднять более чем на 20
Додано: П'ят 18 січ, 2019 21:20
Не пора ли принять факт, что тема с котлованами закончилась?
Может еще, конечно, кто-то с инсайдом и связями может что-то выхватить, но для пересичного с улицы это уже не актуально.
Откупите обратно двушку в Акценте и сдайте в аренду. Будете иметь сопоставимую доходность без головной боли. Вы рассчитыаете на 20% годовых, которые при задержке на год првратятся в 14, при существенных рисках, что не все застройщики выживут и сдадут все свои проекты.
В игноре всего одна обезьяна.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 21:24
Немного офтопа))
Аккорд банк выдает кредиты на растаможку евроблях, это не шутка.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 18 січ, 2019 21:29
В центре карты Подол. Вокруг окрестности Подола.
Далекие ипеня, вроде Лыбедской, на карту не поместились.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 21:35
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
меня поразило шо новое строение такое же как сейчас, в районе лыбедской отмечены все озера и дамбы, а на месте печерска пустота
слушайте, киев был основан благодаря удачному расположению высот над днепром, мы ж кирилловскую стоянку не будем вспоминать, да?
зы: киев основан не вокруг капища, а вдоль русла рек, по берегам которых были проложены улицы
я сам люблю печерск и город ярослава (подол - нет), но деньги сейчас лежат вокруг большой васильковской
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 21:53
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
странно, а Я чей то думал что Киев основан на СЕМИ ХОЛМАХ
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 18 січ, 2019 21:57
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
та это массмаркетовское гонево)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 21:58
Алфавит дизайнера. Рекомендую. Много фото.))))
Живите своим умом!
Додано: П'ят 18 січ, 2019 22:05
Откупить не получится,часть $ пристроил под 10% годовых.Есть в свободном резерве тридцатка. Нужно её провернуть, и паралельно зарыться в бетон. Почему в бетон? А вдруг что-то пойдет не так, и на старости лет, придется пожить в той квартире))) Если забить, на все, и ждать ещё год-два, какие варианты нам смогут предложить застройщики к тому времени? Земелька то заканчивается в Киеве, вон уже промзоны как осваивают.
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