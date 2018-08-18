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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3344334533463347>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1327
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
114
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
279
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
205
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
250
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1327
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 22:17

  necovi4 написав:
  Vlad442 написав:Откупите обратно двушку в Акценте и сдайте в аренду. Будете иметь сопоставимую доходность без головной боли. Вы рассчитыаете на 20% годовых, которые при задержке на год првратятся в 14, при существенных рисках, что не все застройщики выживут и сдадут все свои проекты.

Откупить не получится,часть $ пристроил под 10% годовых.Есть в свободном резерве тридцатка. Нужно её провернуть, и паралельно зарыться в бетон. Почему в бетон? А вдруг что-то пойдет не так, и на старости лет, придется пожить в той квартире))) Если забить, на все, и ждать ещё год-два, какие варианты нам смогут предложить застройщики к тому времени? Земелька то заканчивается в Киеве, вон уже промзоны как осваивают.

Об окончании киевской земли говорят с 2007го года. Земли в околоцентре Киева хватит на 3 поколения застройщиков. А Навигатор все-таки не совсем в околоцентре.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 22:24

  airmax78 написав:Об окончании киевской земли говорят с 2007го года. Земли в околоцентре Киева хватит на 3 поколения застройщиков. А Навигатор все-таки не совсем в околоцентре.

Хватит ли всех денег ФРС и ЕЦБ, чтобы выкупить недвижимость возводимую на месте завода Арсенал?
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 22:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:лучшее решение в ремонте в 2018м году


Много Земскова смотрите, прямо на цитаты его разбираете!
Сетевая гигиена: не переходить на личности
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 22:37

  UA написав:
  airmax78 написав:Об окончании киевской земли говорят с 2007го года. Земли в околоцентре Киева хватит на 3 поколения застройщиков. А Навигатор все-таки не совсем в околоцентре.

Хватит ли всех денег ФРС и ЕЦБ, чтобы выкупить недвижимость возводимую на месте завода Арсенал?

О да)))) Знакомые места, я на Кловском спуске, прожил много лет. Там действительно лакомый кусочек
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 22:37

  Loft написав:
airmax78 написав:лучшее решение в ремонте в 2018м году


Много Земскова смотрите, прямо на цитаты его разбираете!

Стебусь, если че. Забавный персонаж.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 22:41

  UA написав:
  airmax78 написав:Об окончании киевской земли говорят с 2007го года. Земли в околоцентре Киева хватит на 3 поколения застройщиков. А Навигатор все-таки не совсем в околоцентре.

Хватит ли всех денег ФРС и ЕЦБ, чтобы выкупить недвижимость возводимую на месте завода Арсенал?

Ну вот и я том же: последнее о чем стоит беспокоиться - это о том, что в Киеве "закончится" земля под застройку. Тем более беспокоиться об этом рассматривая мрачный эконом, строящийся в такой ж.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 22:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вообще, в рамках пятничного оффтопа, обосру еще раз киевских застроцщиков. Жил я сейчас в Вене, недалеко от центра (3 остановки метро). Вокруг дома, построенные в 20е годы прошлого века. И, вдруг, на перекрестке: новострой. Вот-вот, только-только достроенный. Энджой:
Зображення
Востаннє редагувалось airmax78 в П'ят 18 січ, 2019 22:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 22:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Заинтересовался я одним проектом Укрбуда. Но когда посмотрел их линейку проектов был шокирован:
- назапускали столько проектов, что страшно
- сроки стройки ставят 3, иногда 4 года
- при этом затягивают так, что просто "новый уровень" для того, что бы брать пример

Смотрел какой то проект (уже не помню, пересмотрел их пару десятков), так мало того, что срок 4 года, так обещают сдать в этом году и сами же на сайте выставляют скелет в 2-3 этажа... Короче мысли путаются, в голове каша и шок!!!
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Loft
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 22:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Двутрьошка – це ваша нова квартира
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 22:52

  Loft написав:Заинтересовался я одним проектом Укрбуда. Но когда посмотрел их линейку проектов был шокирован:
- назапускали столько проектов, что страшно
- сроки стройки ставят 3, иногда 4 года
- при этом затягивают так, что просто "новый уровень" для того, что бы брать пример

Смотрел какой то проект (уже не помню, пересмотрел их пару десятков), так мало того, что срок 4 года, так обещают сдать в этом году и сами же на сайте выставляют скелет в 2-3 этажа... Короче мысли путаются, в голове каша и шок!!!

Вошли во вкус пирамиды продаж на растущем рынке.
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