Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Откупите обратно двушку в Акценте и сдайте в аренду. Будете иметь сопоставимую доходность без головной боли. Вы рассчитыаете на 20% годовых, которые при задержке на год првратятся в 14, при существенных рисках, что не все застройщики выживут и сдадут все свои проекты.
Откупить не получится,часть $ пристроил под 10% годовых.Есть в свободном резерве тридцатка. Нужно её провернуть, и паралельно зарыться в бетон. Почему в бетон? А вдруг что-то пойдет не так, и на старости лет, придется пожить в той квартире))) Если забить, на все, и ждать ещё год-два, какие варианты нам смогут предложить застройщики к тому времени? Земелька то заканчивается в Киеве, вон уже промзоны как осваивают.
Об окончании киевской земли говорят с 2007го года. Земли в околоцентре Киева хватит на 3 поколения застройщиков. А Навигатор все-таки не совсем в околоцентре.
Вообще, в рамках пятничного оффтопа, обосру еще раз киевских застроцщиков. Жил я сейчас в Вене, недалеко от центра (3 остановки метро). Вокруг дома, построенные в 20е годы прошлого века. И, вдруг, на перекрестке: новострой. Вот-вот, только-только достроенный. Энджой:
Востаннє редагувалось airmax78 в П'ят 18 січ, 2019 22:49, всього редагувалось 1 раз.
Заинтересовался я одним проектом Укрбуда. Но когда посмотрел их линейку проектов был шокирован: - назапускали столько проектов, что страшно - сроки стройки ставят 3, иногда 4 года - при этом затягивают так, что просто "новый уровень" для того, что бы брать пример
Смотрел какой то проект (уже не помню, пересмотрел их пару десятков), так мало того, что срок 4 года, так обещают сдать в этом году и сами же на сайте выставляют скелет в 2-3 этажа... Короче мысли путаются, в голове каша и шок!!!
Loft написав:Заинтересовался я одним проектом Укрбуда. Но когда посмотрел их линейку проектов был шокирован: - назапускали столько проектов, что страшно - сроки стройки ставят 3, иногда 4 года - при этом затягивают так, что просто "новый уровень" для того, что бы брать пример
Смотрел какой то проект (уже не помню, пересмотрел их пару десятков), так мало того, что срок 4 года, так обещают сдать в этом году и сами же на сайте выставляют скелет в 2-3 этажа... Короче мысли путаются, в голове каша и шок!!!