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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 22:53
airmax78 написав: necovi4 написав: Vlad442 написав:
Откупите обратно двушку в Акценте и сдайте в аренду. Будете иметь сопоставимую доходность без головной боли. Вы рассчитыаете на 20% годовых, которые при задержке на год првратятся в 14, при существенных рисках, что не все застройщики выживут и сдадут все свои проекты.
Откупить не получится,часть $ пристроил под 10% годовых.Есть в свободном резерве тридцатка. Нужно её провернуть, и паралельно зарыться в бетон. Почему в бетон? А вдруг что-то пойдет не так, и на старости лет, придется пожить в той квартире))) Если забить, на все, и ждать ещё год-два, какие варианты нам смогут предложить застройщики к тому времени? Земелька то заканчивается в Киеве, вон уже промзоны как осваивают.
Об окончании киевской земли говорят с 2007го года. Земли в околоцентре Киева хватит на 3 поколения застройщиков. А Навигатор все-таки не совсем в околоцентре.
а сколько промзоны в районе амурской площади возле метро
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 23:17
Оранжевый-хит сезона написав:
а сколько промзоны в районе амурской площади возле метро
Ага, в Навигаторе таварняки, а на Амурской самолёты))
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necovi4
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 23:18
necovi4 написав:
Есть в свободном резерве тридцатка. Нужно её провернуть, и паралельно зарыться в бетон. Почему в бетон? А вдруг что-то пойдет не так, и на старости лет, придется пожить в той квартире)))
ихмо. Писал ли тут кто, что в Украине число иностранных студентов 66 тыс. Причем часть из них, едут сюда, потому что никуда больше их не принимают. Выбрать новострой или вторичку в зоне пешей доступности до вузов "арабской мечты". Антивандальный ремонт и все.
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vhata
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 23:28
vhata написав: necovi4 написав:
Есть в свободном резерве тридцатка. Нужно её провернуть, и паралельно зарыться в бетон. Почему в бетон? А вдруг что-то пойдет не так, и на старости лет, придется пожить в той квартире)))
ихмо. Писал ли тут кто, что в Украине число иностранных студентов 66 тыс. Причем часть из них, едут сюда, потому что никуда больше их не принимают. Выбрать новострой или вторичку в зоне пешей доступности до вузов "арабской мечты". Антивандальный ремонт и все.
это очено старая бизнес идея
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 23:31
Оранжевый-хит сезона написав:
это очено старая бизнес идея
оч актуальная, их количество увеличивается с каждым годом.
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vhata
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 23:32
vhata написав: Оранжевый-хит сезона написав:
это очено старая бизнес идея
оч актуальная, их количество увеличивается с каждым годом.
подтвердите ссылкой плиз...
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Оранжевый-хит сезона
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