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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3345334633473348>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1327
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
114
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
279
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
205
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
250
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1327
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 22:53

  airmax78 написав:
  necovi4 написав:
  Vlad442 написав:Откупите обратно двушку в Акценте и сдайте в аренду. Будете иметь сопоставимую доходность без головной боли. Вы рассчитыаете на 20% годовых, которые при задержке на год првратятся в 14, при существенных рисках, что не все застройщики выживут и сдадут все свои проекты.

Откупить не получится,часть $ пристроил под 10% годовых.Есть в свободном резерве тридцатка. Нужно её провернуть, и паралельно зарыться в бетон. Почему в бетон? А вдруг что-то пойдет не так, и на старости лет, придется пожить в той квартире))) Если забить, на все, и ждать ещё год-два, какие варианты нам смогут предложить застройщики к тому времени? Земелька то заканчивается в Киеве, вон уже промзоны как осваивают.

Об окончании киевской земли говорят с 2007го года. Земли в околоцентре Киева хватит на 3 поколения застройщиков. А Навигатор все-таки не совсем в околоцентре.

а сколько промзоны в районе амурской площади возле метро
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 23:17

  Оранжевый-хит сезона написав:а сколько промзоны в районе амурской площади возле метро

Ага, в Навигаторе таварняки, а на Амурской самолёты))
necovi4
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 23:18

  necovi4 написав:Есть в свободном резерве тридцатка. Нужно её провернуть, и паралельно зарыться в бетон. Почему в бетон? А вдруг что-то пойдет не так, и на старости лет, придется пожить в той квартире)))
ихмо. Писал ли тут кто, что в Украине число иностранных студентов 66 тыс. Причем часть из них, едут сюда, потому что никуда больше их не принимают. Выбрать новострой или вторичку в зоне пешей доступности до вузов "арабской мечты". Антивандальный ремонт и все.
vhata
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 23:28

  vhata написав:
  necovi4 написав:Есть в свободном резерве тридцатка. Нужно её провернуть, и паралельно зарыться в бетон. Почему в бетон? А вдруг что-то пойдет не так, и на старости лет, придется пожить в той квартире)))
ихмо. Писал ли тут кто, что в Украине число иностранных студентов 66 тыс. Причем часть из них, едут сюда, потому что никуда больше их не принимают. Выбрать новострой или вторичку в зоне пешей доступности до вузов "арабской мечты". Антивандальный ремонт и все.

это очено старая бизнес идея
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 23:31

  Оранжевый-хит сезона написав:это очено старая бизнес идея
оч актуальная, их количество увеличивается с каждым годом.
vhata
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 23:32

  vhata написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:это очено старая бизнес идея
оч актуальная, их количество увеличивается с каждым годом.

подтвердите ссылкой плиз...
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 23:34

  Оранжевый-хит сезона написав:
  vhata написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:это очено старая бизнес идея
оч актуальная, их количество увеличивается с каждым годом.

подтвердите ссылкой плиз...

https://press.unian.net/press/10144697- ... video.html
vhata
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 23:51

Ну вот что за нах? http://www.interiorgoda.com.ua/index.ph ... tile-2017/
Хотел еще пошариться - и на тебе.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 23:56

  airmax78 написав:Ну вот что за нах? http://www.interiorgoda.com.ua/index.ph ... tile-2017/
Хотел еще пошариться - и на тебе.
зачем оно Вам - придумайте сами :)
vhata
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 00:25

  vhata написав:
  airmax78 написав:Ну вот что за нах? http://www.interiorgoda.com.ua/index.ph ... tile-2017/
Хотел еще пошариться - и на тебе.
зачем оно Вам - придумайте сами :)

Я пытался. Ничего не выходит. В итоге получается как у Флая.
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