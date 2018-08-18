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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 19 січ, 2019 01:13
И вот реальная исторя с домика о сдаче таким студентам.
vhata написав: necovi4 написав:
Есть в свободном резерве тридцатка. Нужно её провернуть, и паралельно зарыться в бетон. Почему в бетон? А вдруг что-то пойдет не так, и на старости лет, придется пожить в той квартире)))
ихмо. Писал ли тут кто, что в Украине число иностранных студентов 66 тыс. Причем часть из них, едут сюда, потому что никуда больше их не принимают. Выбрать новострой или вторичку в зоне пешей доступности до вузов "арабской мечты". Антивандальный ремонт и все.
Возможно мой рассказ поможет избежать той огромной ошибки которую допустила я. Сдала свою квартиру двум иранкам, которые учатся в Богомольца на стоматологов.Через 3 месяца квартиру было не узнать, грязная, гора мусора возле входа, мешок с углем, было такое ощущение что в квартире жарили шашлыки, обои в пятнах и кусками оторваны. И это первая сдача!!!На выселение заявилось 20 бородатых принцев, думала закончится поножовщиной, передача ключей длилась 6 часов, в итоге не удалось удержать даже на химчистку засаленного в пятнах дивана и на уборку квартиры, которая сдавалась грязной.Эти принцы заполнили весь коридор и квартиру, столько их проживает в наших домах. Не ведитесь на рассказы брокеров и улыбочки при просмотре)
Вы лично сами таким иностранцам сдаете? Если да, то кому и где?
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