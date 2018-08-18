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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3345334633473348

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1327
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
114
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
279
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
205
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
250
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1327
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 00:42

А Ричмонд потихоньку обрастает кондеямиЗображення
Бывалый
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 01:13

  vhata написав:
  necovi4 написав:Есть в свободном резерве тридцатка. Нужно её провернуть, и паралельно зарыться в бетон. Почему в бетон? А вдруг что-то пойдет не так, и на старости лет, придется пожить в той квартире)))
ихмо. Писал ли тут кто, что в Украине число иностранных студентов 66 тыс. Причем часть из них, едут сюда, потому что никуда больше их не принимают. Выбрать новострой или вторичку в зоне пешей доступности до вузов "арабской мечты". Антивандальный ремонт и все.


И вот реальная исторя с домика о сдаче таким студентам.
Возможно мой рассказ поможет избежать той огромной ошибки которую допустила я. Сдала свою квартиру двум иранкам, которые учатся в Богомольца на стоматологов.Через 3 месяца квартиру было не узнать, грязная, гора мусора возле входа, мешок с углем, было такое ощущение что в квартире жарили шашлыки, обои в пятнах и кусками оторваны. И это первая сдача!!!На выселение заявилось 20 бородатых принцев, думала закончится поножовщиной, передача ключей длилась 6 часов, в итоге не удалось удержать даже на химчистку засаленного в пятнах дивана и на уборку квартиры, которая сдавалась грязной.Эти принцы заполнили весь коридор и квартиру, столько их проживает в наших домах. Не ведитесь на рассказы брокеров и улыбочки при просмотре)

Вы лично сами таким иностранцам сдаете? Если да, то кому и где?
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