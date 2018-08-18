RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3345334633473348

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1327
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
114
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
279
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
205
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
250
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1327
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 01:13

  vhata написав:
  necovi4 написав:Есть в свободном резерве тридцатка. Нужно её провернуть, и паралельно зарыться в бетон. Почему в бетон? А вдруг что-то пойдет не так, и на старости лет, придется пожить в той квартире)))
ихмо. Писал ли тут кто, что в Украине число иностранных студентов 66 тыс. Причем часть из них, едут сюда, потому что никуда больше их не принимают. Выбрать новострой или вторичку в зоне пешей доступности до вузов "арабской мечты". Антивандальный ремонт и все.


И вот реальная исторя с домика о сдаче таким студентам.
Возможно мой рассказ поможет избежать той огромной ошибки которую допустила я. Сдала свою квартиру двум иранкам, которые учатся в Богомольца на стоматологов.Через 3 месяца квартиру было не узнать, грязная, гора мусора возле входа, мешок с углем, было такое ощущение что в квартире жарили шашлыки, обои в пятнах и кусками оторваны. И это первая сдача!!!На выселение заявилось 20 бородатых принцев, думала закончится поножовщиной, передача ключей длилась 6 часов, в итоге не удалось удержать даже на химчистку засаленного в пятнах дивана и на уборку квартиры, которая сдавалась грязной.Эти принцы заполнили весь коридор и квартиру, столько их проживает в наших домах. Не ведитесь на рассказы брокеров и улыбочки при просмотре)

Вы лично сами таким иностранцам сдаете? Если да, то кому и где?
change_pm
 
Повідомлень: 276
З нами з: 03.02.16
Подякував: 7 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 06:37

  Первый написав:
:-)
Здається Ви знаєте трішки більше:-)

Ну то таке.
Я висловив свою думку. Дискутувати з усім форумом по різним деталям натхнення вже закінчилося.
Якщо хтось вважає, що квартира з видом в стіну = така ж з панорамним видом в цьому ж будинку і того ж планування, або сприймає інформацію що є окремий ліфт для господарчих потреб то це виключно для виносу сміттєвих пакетів, і т.д. то ок все так і є:-) Я ціную право кожного на його думки.

Висловити свою позицію - вже вчинок.

Для себе Я зробив висновок - мопи, фасад, поверх (вид) - суттєво впливають на ціну. В багатьох випадках в рази. Обговорювати і пояснювати свою позицію більше не буду.

Я не спорю, я искренне не понимаю некоторых людей, которые экономя 15% обрекли себя на вечное владение. Подозреваю, что на этапе котлована нет понимания того, что значит смотреть тв в комнате соседнего дома.
hume
 
Повідомлень: 5123
З нами з: 27.12.12
Подякував: 433 раз.
Подякували: 686 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 07:34

  change_pm написав:
  vhata написав:
  necovi4 написав:Есть в свободном резерве тридцатка. Нужно её провернуть, и паралельно зарыться в бетон. Почему в бетон? А вдруг что-то пойдет не так, и на старости лет, придется пожить в той квартире)))
ихмо. Писал ли тут кто, что в Украине число иностранных студентов 66 тыс. Причем часть из них, едут сюда, потому что никуда больше их не принимают. Выбрать новострой или вторичку в зоне пешей доступности до вузов "арабской мечты". Антивандальный ремонт и все.


И вот реальная исторя с домика о сдаче таким студентам.
Возможно мой рассказ поможет избежать той огромной ошибки которую допустила я. Сдала свою квартиру двум иранкам, которые учатся в Богомольца на стоматологов.Через 3 месяца квартиру было не узнать, грязная, гора мусора возле входа, мешок с углем, было такое ощущение что в квартире жарили шашлыки, обои в пятнах и кусками оторваны. И это первая сдача!!!На выселение заявилось 20 бородатых принцев, думала закончится поножовщиной, передача ключей длилась 6 часов, в итоге не удалось удержать даже на химчистку засаленного в пятнах дивана и на уборку квартиры, которая сдавалась грязной.Эти принцы заполнили весь коридор и квартиру, столько их проживает в наших домах. Не ведитесь на рассказы брокеров и улыбочки при просмотре)

Вы лично сами таким иностранцам сдаете? Если да, то кому и где?

Повчальна історія!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18970
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1098 раз.
Подякували: 2019 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 07:36

  airmax78 написав:
  vhata написав:
  airmax78 написав:Ну вот что за нах? http://www.interiorgoda.com.ua/index.ph ... tile-2017/
Хотел еще пошариться - и на тебе.
зачем оно Вам - придумайте сами :)

Я пытался. Ничего не выходит. В итоге получается как у Флая.

І що поганого?
Будете мати персональний цоколь на старість в Прикиївських Іпенях!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18970
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1098 раз.
Подякували: 2019 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 07:57

  change_pm написав:И вот реальная исторя с домика о сдаче таким студентам.
Возможно мой рассказ поможет избежать той огромной ошибки которую допустила я. Сдала свою квартиру двум иранкам, которые учатся в Богомольца на стоматологов.Через 3 месяца квартиру было не узнать, грязная, гора мусора возле входа, мешок с углем, было такое ощущение что в квартире жарили шашлыки, обои в пятнах и кусками оторваны. И это первая сдача!!!На выселение заявилось 20 бородатых принцев, думала закончится поножовщиной, передача ключей длилась 6 часов, в итоге не удалось удержать даже на химчистку засаленного в пятнах дивана и на уборку квартиры, которая сдавалась грязной.Эти принцы заполнили весь коридор и квартиру, столько их проживает в наших домах. Не ведитесь на рассказы брокеров и улыбочки при просмотре)

Хз, на иранцев не похоже. Может просто засранцы попались. Видел квартиру после индусов, вот там жесть жесточайшая, думаю там даже жертвоприношения делались, капиталку делать нужно. Так же ушатывают квартиры друзья из африки, тоже много историй разных.

На г сталинграда соседнюю кв снимал иранец, хозяйка не жаловалась. Хотя там был зажиточный перс.

ПС
Думаю сдавать студентам, даже с киевской пропиской, дело неблагодарное. Выпорхнувшая из под мамкиной сиськи молодёж может наделать делов.
hume
 
Повідомлень: 5123
З нами з: 27.12.12
Подякував: 433 раз.
Подякували: 686 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3345334633473348
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1258, 1259, 1260
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
12594 2196539
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 січ, 2019 00:02
Alex_V_K_79
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 5588
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 4617
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.