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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 19 січ, 2019 01:13
И вот реальная исторя с домика о сдаче таким студентам.
vhata написав: necovi4 написав:
Есть в свободном резерве тридцатка. Нужно её провернуть, и паралельно зарыться в бетон. Почему в бетон? А вдруг что-то пойдет не так, и на старости лет, придется пожить в той квартире)))
ихмо. Писал ли тут кто, что в Украине число иностранных студентов 66 тыс. Причем часть из них, едут сюда, потому что никуда больше их не принимают. Выбрать новострой или вторичку в зоне пешей доступности до вузов "арабской мечты". Антивандальный ремонт и все.
Возможно мой рассказ поможет избежать той огромной ошибки которую допустила я. Сдала свою квартиру двум иранкам, которые учатся в Богомольца на стоматологов.Через 3 месяца квартиру было не узнать, грязная, гора мусора возле входа, мешок с углем, было такое ощущение что в квартире жарили шашлыки, обои в пятнах и кусками оторваны. И это первая сдача!!!На выселение заявилось 20 бородатых принцев, думала закончится поножовщиной, передача ключей длилась 6 часов, в итоге не удалось удержать даже на химчистку засаленного в пятнах дивана и на уборку квартиры, которая сдавалась грязной.Эти принцы заполнили весь коридор и квартиру, столько их проживает в наших домах. Не ведитесь на рассказы брокеров и улыбочки при просмотре)
Вы лично сами таким иностранцам сдаете? Если да, то кому и где?
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Додано: Суб 19 січ, 2019 06:37
Первый написав:
Здається Ви знаєте трішки більше:-)
Ну то таке.
Я висловив свою думку. Дискутувати з усім форумом по різним деталям натхнення вже закінчилося.
Якщо хтось вважає, що квартира з видом в стіну = така ж з панорамним видом в цьому ж будинку і того ж планування, або сприймає інформацію що є окремий ліфт для господарчих потреб то це виключно для виносу сміттєвих пакетів, і т.д. то ок все так і є:-) Я ціную право кожного на його думки.
Висловити свою позицію - вже вчинок.
Для себе Я зробив висновок - мопи, фасад, поверх (вид) - суттєво впливають на ціну. В багатьох випадках в рази. Обговорювати і пояснювати свою позицію більше не буду.
Я не спорю, я искренне не понимаю некоторых людей, которые экономя 15% обрекли себя на вечное владение. Подозреваю, что на этапе котлована нет понимания того, что значит смотреть тв в комнате соседнего дома.
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Додано: Суб 19 січ, 2019 07:34
change_pm написав:
И вот реальная исторя с домика о сдаче таким студентам.
vhata написав: necovi4 написав:
Есть в свободном резерве тридцатка. Нужно её провернуть, и паралельно зарыться в бетон. Почему в бетон? А вдруг что-то пойдет не так, и на старости лет, придется пожить в той квартире)))
ихмо. Писал ли тут кто, что в Украине число иностранных студентов 66 тыс. Причем часть из них, едут сюда, потому что никуда больше их не принимают. Выбрать новострой или вторичку в зоне пешей доступности до вузов "арабской мечты". Антивандальный ремонт и все.
Возможно мой рассказ поможет избежать той огромной ошибки которую допустила я. Сдала свою квартиру двум иранкам, которые учатся в Богомольца на стоматологов.Через 3 месяца квартиру было не узнать, грязная, гора мусора возле входа, мешок с углем, было такое ощущение что в квартире жарили шашлыки, обои в пятнах и кусками оторваны. И это первая сдача!!!На выселение заявилось 20 бородатых принцев, думала закончится поножовщиной, передача ключей длилась 6 часов, в итоге не удалось удержать даже на химчистку засаленного в пятнах дивана и на уборку квартиры, которая сдавалась грязной.Эти принцы заполнили весь коридор и квартиру, столько их проживает в наших домах. Не ведитесь на рассказы брокеров и улыбочки при просмотре)
Вы лично сами таким иностранцам сдаете? Если да, то кому и где?
Повчальна історія!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: Суб 19 січ, 2019 07:36
airmax78 написав: vhata написав:
зачем оно Вам - придумайте сами
Я пытался. Ничего не выходит. В итоге получается как у Флая.
І що поганого?
Будете мати персональний цоколь на старість в Прикиївських Іпенях!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: Суб 19 січ, 2019 07:57
change_pm написав:И вот реальная исторя с домика о сдаче таким студентам.
Возможно мой рассказ поможет избежать той огромной ошибки которую допустила я. Сдала свою квартиру двум иранкам, которые учатся в Богомольца на стоматологов.Через 3 месяца квартиру было не узнать, грязная, гора мусора возле входа, мешок с углем, было такое ощущение что в квартире жарили шашлыки, обои в пятнах и кусками оторваны. И это первая сдача!!!На выселение заявилось 20 бородатых принцев, думала закончится поножовщиной, передача ключей длилась 6 часов, в итоге не удалось удержать даже на химчистку засаленного в пятнах дивана и на уборку квартиры, которая сдавалась грязной.Эти принцы заполнили весь коридор и квартиру, столько их проживает в наших домах. Не ведитесь на рассказы брокеров и улыбочки при просмотре)
Хз, на иранцев не похоже. Может просто засранцы попались. Видел квартиру после индусов, вот там жесть жесточайшая, думаю там даже жертвоприношения делались, капиталку делать нужно. Так же ушатывают квартиры друзья из африки, тоже много историй разных.
На г сталинграда соседнюю кв снимал иранец, хозяйка не жаловалась. Хотя там был зажиточный перс.
ПС
Думаю сдавать студентам, даже с киевской пропиской, дело неблагодарное. Выпорхнувшая из под мамкиной сиськи молодёж может наделать делов.
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Додано: Суб 19 січ, 2019 08:43
hume написав: change_pm написав:И вот реальная исторя с домика о сдаче таким студентам.
Возможно мой рассказ поможет избежать той огромной ошибки которую допустила я. Сдала свою квартиру двум иранкам, которые учатся в Богомольца на стоматологов.Через 3 месяца квартиру было не узнать, грязная, гора мусора возле входа, мешок с углем, было такое ощущение что в квартире жарили шашлыки, обои в пятнах и кусками оторваны. И это первая сдача!!!На выселение заявилось 20 бородатых принцев, думала закончится поножовщиной, передача ключей длилась 6 часов, в итоге не удалось удержать даже на химчистку засаленного в пятнах дивана и на уборку квартиры, которая сдавалась грязной.Эти принцы заполнили весь коридор и квартиру, столько их проживает в наших домах. Не ведитесь на рассказы брокеров и улыбочки при просмотре)
Хз, на иранцев не похоже. Может просто засранцы попались. Видел квартиру после индусов, вот там жесть жесточайшая, думаю там даже жертвоприношения делались, капиталку делать нужно. Так же ушатывают квартиры друзья из африки, тоже много историй разных.
На г сталинграда соседнюю кв снимал иранец, хозяйка не жаловалась. Хотя там был зажиточный перс.
ПС
Думаю сдавать студентам, даже с киевской пропиской, дело неблагодарное. Выпорхнувшая из под мамкиной сиськи молодёж может наделать делов.
Питаннячко в тому, що орендний бізнес в Україні стає все менш і менш прибутковим.
Звісно, багато хто цього не розуміє.
Декому рожеві окуляри заважають))))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: Суб 19 січ, 2019 10:20
hume написав: Первый написав:
Здається Ви знаєте трішки більше:-)
Ну то таке.
Я висловив свою думку. Дискутувати з усім форумом по різним деталям натхнення вже закінчилося.
Якщо хтось вважає, що квартира з видом в стіну = така ж з панорамним видом в цьому ж будинку і того ж планування, або сприймає інформацію що є окремий ліфт для господарчих потреб то це виключно для виносу сміттєвих пакетів, і т.д. то ок все так і є:-) Я ціную право кожного на його думки.
Висловити свою позицію - вже вчинок.
Для себе Я зробив висновок - мопи, фасад, поверх (вид) - суттєво впливають на ціну. В багатьох випадках в рази. Обговорювати і пояснювати свою позицію більше не буду.
Я не спорю, я искренне не понимаю некоторых людей, которые экономя 15% обрекли себя на вечное владение. Подозреваю, что на этапе котлована нет понимания того, что значит смотреть тв в комнате соседнего дома.
при продаже найдётся покупатель который так же купит на 15% дешевле.... а вот найдётся ли лох который в 10 летнем доме заплатит за вид???
тут Кинконговец пытался сформулировать (другой вопрос что у него со словарным запасом туго), объясню как для одноклеточного Барабашова. Есть старые ренж роверы спорт 5,7 бензин и 3,6 дизель. Стоили они около 120-140 тысяч долларов 10 лет назад. Сейчас стоят что то 15-17 тысяч. А был в таком же кузове дизель 2,7 литра, который стоил что то около 80 000 и его все называли "пенсионерским" "он не едет" и т.д. так вот сейчас он стоит на 15% дороже чем его старшие товарищи. Потому что непрактичные понты они хороши когда это новая покупка премиум класса. А вот через 10 лет панорамное остекление уже минус при продаже а не плюс. Но Первому нужно "парить", поэтому у него заготовлен набор терминов типа "эксклюзив" "премиум" "лакшери" и т.д. И лохов на его век хватит. Зачем он тут только бред несёт непонятно, может в противовес Флаю?
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