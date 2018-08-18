Додано: Суб 19 січ, 2019 10:20

hume написав: Первый написав:



Здається Ви знаєте трішки більше:-)



Ну то таке.

Я висловив свою думку. Дискутувати з усім форумом по різним деталям натхнення вже закінчилося.

Якщо хтось вважає, що квартира з видом в стіну = така ж з панорамним видом в цьому ж будинку і того ж планування, або сприймає інформацію що є окремий ліфт для господарчих потреб то це виключно для виносу сміттєвих пакетів, і т.д. то ок все так і є:-) Я ціную право кожного на його думки.



Висловити свою позицію - вже вчинок.



Для себе Я зробив висновок - мопи, фасад, поверх (вид) - суттєво впливають на ціну. В багатьох випадках в рази. Обговорювати і пояснювати свою позицію більше не буду. Здається Ви знаєте трішки більше:-)Ну то таке.Я висловив свою думку. Дискутувати з усім форумом по різним деталям натхнення вже закінчилося.Якщо хтось вважає, що квартира з видом в стіну = така ж з панорамним видом в цьому ж будинку і того ж планування, або сприймає інформацію що є окремий ліфт для господарчих потреб то це виключно для виносу сміттєвих пакетів, і т.д. то ок все так і є:-) Я ціную право кожного на його думки.Висловити свою позицію - вже вчинок.Для себе Я зробив висновок - мопи, фасад, поверх (вид) - суттєво впливають на ціну. В багатьох випадках в рази. Обговорювати і пояснювати свою позицію більше не буду.

Я не спорю, я искренне не понимаю некоторых людей, которые экономя 15% обрекли себя на вечное владение. Подозреваю, что на этапе котлована нет понимания того, что значит смотреть тв в комнате соседнего дома. Я не спорю, я искренне не понимаю некоторых людей, которые экономя 15% обрекли себя на вечное владение. Подозреваю, что на этапе котлована нет понимания того, что значит смотреть тв в комнате соседнего дома.

при продаже найдётся покупатель который так же купит на 15% дешевле.... а вот найдётся ли лох который в 10 летнем доме заплатит за вид???тут Кинконговец пытался сформулировать (другой вопрос что у него со словарным запасом туго), объясню как для одноклеточного Барабашова. Есть старые ренж роверы спорт 5,7 бензин и 3,6 дизель. Стоили они около 120-140 тысяч долларов 10 лет назад. Сейчас стоят что то 15-17 тысяч. А был в таком же кузове дизель 2,7 литра, который стоил что то около 80 000 и его все называли "пенсионерским" "он не едет" и т.д. так вот сейчас он стоит на 15% дороже чем его старшие товарищи. Потому что непрактичные понты они хороши когда это новая покупка премиум класса. А вот через 10 лет панорамное остекление уже минус при продаже а не плюс. Но Первому нужно "парить", поэтому у него заготовлен набор терминов типа "эксклюзив" "премиум" "лакшери" и т.д. И лохов на его век хватит. Зачем он тут только бред несёт непонятно, может в противовес Флаю?