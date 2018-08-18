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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 33473348334933503351>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1327
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
114
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
279
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
205
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
250
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1327
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 11:03

Скорость продажи любого объекта зависит от соотношения цена-характеристики. С видом дороже, факт. Но не факт, что такая же без вида с -15%или 20 от цены не уйдет быстрее
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 11:03

Оранжевый-хит сезона Многоклеточный - ты в 43 купил первое НЕкитайско-рашкованское авто в кредит и поэтому стал разбираться в обрезках английского окорока? Погуглил со такое TDV6 и как их капиталят на 200ккм на пятёрку зелени и узнаешь почему в ЕС они по 6-7 кЭвро 10-12 летки те что ещё заводятся. По поводу цен на видовую и невидовую - поживи на втором -третьем этаже дома-стены напротив дома-свечки-стены с инсоляцией 3 часа с мая по сентябрь и расскажешь покупанам твоей прелести без вида отчего плесень и почему шторы даже днём задёрнуты в зале(на светодиодных лампах не экономим).
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 11:03

  hume написав:Уня, прекрати обманывать себя. Вид в соседские трусы, или подпорную стену, как в твоём случае явно не сыграет в пользу быстрой продажи.


уня сам живет "в высотном доме, но в подвальном этаже" - вот и оправдывает как может свою "выгодную" покупку с видом в стену
я о другом с первым спорил - и вид и остальные ништяки на цену ессно влияют, но если локейшен не айс то пофиг уже все эти преимущества
локейшен первичен, а первый считает шо если новый дом дороже старого в аналогичной локации, то значит первичны мопы и фасад
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 19 січ, 2019 11:08, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 11:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Уня, прекрати обманывать себя. Вид в соседские трусы, или подпорную стену, как в твоём случае явно не сыграет в пользу быстрой продажи.

Но и не будет уже в немодном доме добавлять такой же процент к цене, как в доме мечты.
При аренде еще меньше.

При покупке своего идеального жилья, человек смотрит чтобы все было супер, иначе просто не покупает. При покупке просто жилья по деньгам, уже чем-то из запросов можно пожертвовать. При аренде обращают внимание только на практичную сторону вопроса.
Вид, моп это всегда хорошо, но существенно добавляют в цене только в случае максимальных запросов на дом мечты. Или как в рекламе "вы достойны только самого лучшего".
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 11:16

кстати шо в тт, шо в цп, тетрисе, метрополе и остальных модных домах серебряной мили с видами очень большая напряженка - основная масса квартир с видом в окно соседа, я уже писал как иностранный инвестор предлагал купить целый дом в фк2 со скидкой - низкоэтажное строение без видов вообще - и его послали
но как то же продается, значит таких как уня много - а дома то моднее не бывает
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 19 січ, 2019 11:17, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 11:16

  hume написав:Уня, прекрати обманывать себя. Вид в соседские трусы, или подпорную стену, как в твоём случае явно не сыграет в пользу быстрой продажи.

если там девушка живет то ниче :roll:
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 11:19

  Vlad442 написав:При покупке своего идеального жилья, человек смотрит чтобы все было супер, иначе просто не покупает. При покупке просто жилья по деньгам, уже чем-то из запросов можно пожертвовать. При аренде обращают внимание только на практичную сторону вопроса.


владик как всегда на умных щах пургу несет)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 11:33

  Vlad442 написав:При покупке своего идеального жилья, человек смотрит чтобы все было супер, иначе просто не покупает. При покупке просто жилья по деньгам, уже чем-то из запросов можно пожертвовать. При аренде обращают внимание только на практичную сторону вопроса.
Вид, моп это всегда хорошо, но существенно добавляют в цене только в случае максимальных запросов на дом мечты. Или как в рекламе "вы достойны только самого лучшего".

В многоквартирном доме не может быть идеального жилья.
т.к. по своей сути, многоквартирный дом это усовершенствованное общежитие с кучей ограничений и не более.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 11:39

  UA написав:
  Vlad442 написав:При покупке своего идеального жилья, человек смотрит чтобы все было супер, иначе просто не покупает. При покупке просто жилья по деньгам, уже чем-то из запросов можно пожертвовать. При аренде обращают внимание только на практичную сторону вопроса.
Вид, моп это всегда хорошо, но существенно добавляют в цене только в случае максимальных запросов на дом мечты. Или как в рекламе "вы достойны только самого лучшего".

В многоквартирном доме не может быть идеального жилья.
т.к. по своей сути, многоквартирный дом это усовершенствованное общежитие с кучей ограничений и не более.

Где в киеве может быть идеальное жилье, желательно примерный адрес и характеристики. Спасибо.
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 11:43

  UA написав:
  Vlad442 написав:При покупке своего идеального жилья, человек смотрит чтобы все было супер, иначе просто не покупает. При покупке просто жилья по деньгам, уже чем-то из запросов можно пожертвовать. При аренде обращают внимание только на практичную сторону вопроса.
Вид, моп это всегда хорошо, но существенно добавляют в цене только в случае максимальных запросов на дом мечты. Или как в рекламе "вы достойны только самого лучшего".

В многоквартирном доме не может быть идеального жилья.
т.к. по своей сути, многоквартирный дом это усовершенствованное общежитие с кучей ограничений и не более.


На смак всім фломастери різні. Саме цікаво, що у різні періоди життя одній і тій же людині смак одного й того ж фломастера теж різний.

Стверджую, що ідеальна квартира для конкретного індивудуума в багатоквартирному будинку можлива.
Скажу більше, в мегаполісі поняття ідеальна квартира більш ймовірне ніж ідеальний приватний будинок.
Всім процвітання!
Первый
 
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