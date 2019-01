Додано: Суб 19 січ, 2019 11:03

hume написав: Уня, прекрати обманывать себя. Вид в соседские трусы, или подпорную стену, как в твоём случае явно не сыграет в пользу быстрой продажи. Уня, прекрати обманывать себя. Вид в соседские трусы, или подпорную стену, как в твоём случае явно не сыграет в пользу быстрой продажи.



уня сам живет "в высотном доме, но в подвальном этаже" - вот и оправдывает как может свою "выгодную" покупку с видом в стену

я о другом с первым спорил - и вид и остальные ништяки на цену ессно влияют, но если локейшен не айс то пофиг уже все эти преимущества

локейшен первичен, а первый считает шо если новый дом дороже старого в аналогичной локации, то значит первичны мопы и фасад

