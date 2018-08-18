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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 19 січ, 2019 11:03
Скорость продажи любого объекта зависит от соотношения цена-характеристики. С видом дороже, факт. Но не факт, что такая же без вида с -15%или 20 от цены не уйдет быстрее
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Суб 19 січ, 2019 11:03
Оранжевый-хит сезона Многоклеточный - ты в 43 купил первое НЕкитайско-рашкованское авто в кредит и поэтому стал разбираться в обрезках английского окорока? Погуглил со такое TDV6 и как их капиталят на 200ккм на пятёрку зелени и узнаешь почему в ЕС они по 6-7 кЭвро 10-12 летки те что ещё заводятся. По поводу цен на видовую и невидовую - поживи на втором -третьем этаже дома-стены напротив дома-свечки-стены с инсоляцией 3 часа с мая по сентябрь и расскажешь покупанам твоей прелести без вида отчего плесень и почему шторы даже днём задёрнуты в зале(на светодиодных лампах не экономим).
Додано: Суб 19 січ, 2019 11:03
уня сам живет "в высотном доме, но в подвальном этаже" - вот и оправдывает как может свою "выгодную" покупку с видом в стену
я о другом с первым спорил - и вид и остальные ништяки на цену ессно влияют, но если локейшен не айс то пофиг уже все эти преимущества
локейшен первичен, а первый считает шо если новый дом дороже старого в аналогичной локации, то значит первичны мопы и фасад
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 19 січ, 2019 11:08, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 19 січ, 2019 11:08
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Но и не будет уже в немодном доме добавлять такой же процент к цене, как в доме мечты.
При аренде еще меньше.
При покупке своего идеального жилья, человек смотрит чтобы все было супер, иначе просто не покупает. При покупке просто жилья по деньгам, уже чем-то из запросов можно пожертвовать. При аренде обращают внимание только на практичную сторону вопроса.
Вид, моп это всегда хорошо, но существенно добавляют в цене только в случае максимальных запросов на дом мечты. Или как в рекламе "вы достойны только самого лучшего".
В игноре всего одна обезьяна.
Додано: Суб 19 січ, 2019 11:16
кстати шо в тт, шо в цп, тетрисе, метрополе и остальных модных домах серебряной мили с видами очень большая напряженка - основная масса квартир с видом в окно соседа, я уже писал как иностранный инвестор предлагал купить целый дом в фк2 со скидкой - низкоэтажное строение без видов вообще - и его послали
но как то же продается, значит таких как уня много - а дома то моднее не бывает
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 19 січ, 2019 11:17, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 19 січ, 2019 11:16
если там девушка живет то ниче
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
Додано: Суб 19 січ, 2019 11:19
владик как всегда на умных щах пургу несет)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 19 січ, 2019 11:33
В многоквартирном доме не может быть идеального жилья.
т.к. по своей сути, многоквартирный дом это усовершенствованное общежитие с кучей ограничений и не более.
Додано: Суб 19 січ, 2019 11:39
Где в киеве может быть идеальное жилье, желательно примерный адрес и характеристики. Спасибо.
Додано: Суб 19 січ, 2019 11:43
На смак всім фломастери різні. Саме цікаво, що у різні періоди життя одній і тій же людині смак одного й того ж фломастера теж різний.
Стверджую, що ідеальна квартира для конкретного індивудуума в багатоквартирному будинку можлива.
Скажу більше, в мегаполісі поняття ідеальна квартира більш ймовірне ніж ідеальний приватний будинок.
Всім процвітання!
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