Додано: Суб 19 січ, 2019 11:08

hume написав: Уня, прекрати обманывать себя. Вид в соседские трусы, или подпорную стену, как в твоём случае явно не сыграет в пользу быстрой продажи. Уня, прекрати обманывать себя. Вид в соседские трусы, или подпорную стену, как в твоём случае явно не сыграет в пользу быстрой продажи.

Но и не будет уже в немодном доме добавлять такой же процент к цене, как в доме мечты.При аренде еще меньше.При покупке своего идеального жилья, человек смотрит чтобы все было супер, иначе просто не покупает. При покупке просто жилья по деньгам, уже чем-то из запросов можно пожертвовать. При аренде обращают внимание только на практичную сторону вопроса.Вид, моп это всегда хорошо, но существенно добавляют в цене только в случае максимальных запросов на дом мечты. Или как в рекламе "вы достойны только самого лучшего".