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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3348334933503351>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1327
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
114
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
279
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
205
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
250
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1327
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 11:44

  Kostia написав:
  UA написав:
  Vlad442 написав:При покупке своего идеального жилья, человек смотрит чтобы все было супер, иначе просто не покупает. При покупке просто жилья по деньгам, уже чем-то из запросов можно пожертвовать. При аренде обращают внимание только на практичную сторону вопроса.
Вид, моп это всегда хорошо, но существенно добавляют в цене только в случае максимальных запросов на дом мечты. Или как в рекламе "вы достойны только самого лучшего".

В многоквартирном доме не может быть идеального жилья.
т.к. по своей сути, многоквартирный дом это усовершенствованное общежитие с кучей ограничений и не более.

Где в киеве может быть идеальное жилье, желательно примерный адрес и характеристики. Спасибо.

Ищите среди частных домов :D
В многоквартирном доме нет владельцев дома, есть разношерстные совладельцы. Отсюда куча проблем.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 11:47

  UA написав:Ищите среди частных домов :D
В многоквартирном доме нет владельцев дома, есть разношерстные совладельцы. Отсюда куча проблем.

Навіть не смішно. Якщо не жили в приватному будинку, то почитайте класичні твори, наприклад Кайдашева сім'я.

Зи. В києві знаю +- 3 нормальні місця з приватними будинками.
Востаннє редагувалось Первый в Суб 19 січ, 2019 11:51, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 11:49

  UA написав:Ищите среди частных домов :D


частный дом неидеален с точки зрения затрат на его содержание
да и не бывает идеала вообще - то шо нам кажется идеальным стоит абсолютно неидеальных денег
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 11:50

  Первый написав:
  UA написав:Ищите среди частных домов :D
В многоквартирном доме нет владельцев дома, есть разношерстные совладельцы. Отсюда куча проблем.

Навіть не смішно. Якщо не жили в приватному будинку, то почитайте класичні твори, наприклад Кайдашева сім'я.


Что из этого классического произведения должна вынести пара чайлд-фри айтишников, живущая в частном доме на берегу Днепра?
vano80
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 11:55

  vano80 написав:
  Первый написав:
  UA написав:Ищите среди частных домов :D
В многоквартирном доме нет владельцев дома, есть разношерстные совладельцы. Отсюда куча проблем.

Навіть не смішно. Якщо не жили в приватному будинку, то почитайте класичні твори, наприклад Кайдашева сім'я.


Что из этого классического произведения должна вынести пара чайлд-фри айтишников, живущая в частном доме на берегу Днепра?

В києві 3 місця достойних місця з приватними будинками. Жодне не знаходиться на березі дніпра.
Зи. Межі насрать на Вашу професію.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 11:59

  Первый написав:В києві 3 місця достойних місця з приватними будинками. Жодне не знаходиться на березі дніпра.


Верю, так что там должен вынести современный житель мегаполиса из произведения 19 века?
vano80
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 12:00

я не читаю всю тему.

была тема аналогичная на сепаро-москальском курс.ком.юа

в 2015-2016, а сейчас 2 года тема там заглохла.

Значит нет прибыли, нифига нету?

ЗЫ: ОВГЗ дает 20%. Смысл котлована есть?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 12:05

  vano80 написав:
  Первый написав:В києві 3 місця достойних місця з приватними будинками. Жодне не знаходиться на березі дніпра.


Верю, так что там должен вынести современный житель мегаполиса из произведения 19 века?


Війну за життєвий простір.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 12:06

сегодняшний рассвет

Зображення

в правом нижнем углу одно из мест, которые первый считает идеальными для частного дома
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 19 січ, 2019 12:08, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 12:08

  kingkongovets написав:сегодняшний рассвет

Зображення

Гарний вид в царського будинку:-) це з якого поверху? 4? 5?

Зи. Ідеальних місць для приватного будинку не має. Тому живу в квартирі.
Є 3 +- достойних.
Востаннє редагувалось Первый в Суб 19 січ, 2019 12:09, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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