Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 19 січ, 2019 11:44
Kostia написав: UA написав: Vlad442 написав: При покупке своего идеального жилья, человек смотрит чтобы все было супер, иначе просто не покупает.
При покупке просто жилья по деньгам, уже чем-то из запросов можно пожертвовать. При аренде обращают внимание только на практичную сторону вопроса.
Вид, моп это всегда хорошо, но существенно добавляют в цене только в случае максимальных запросов на дом мечты. Или как в рекламе "вы достойны только самого лучшего".
В многоквартирном доме не может быть идеального жилья.
т.к. по своей сути, многоквартирный дом это усовершенствованное общежитие с кучей ограничений и не более.
Где в киеве может быть идеальное жилье, желательно примерный адрес и характеристики. Спасибо.
Ищите среди частных домов
В многоквартирном доме нет владельцев дома, есть разношерстные совладельцы. Отсюда куча проблем.
UA
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Додано: Суб 19 січ, 2019 11:47
UA написав:
Ищите среди частных домов
В многоквартирном доме нет владельцев дома, есть разношерстные совладельцы. Отсюда куча проблем.
Навіть не смішно. Якщо не жили в приватному будинку, то почитайте класичні твори, наприклад Кайдашева сім'я.
Зи. В києві знаю +- 3 нормальні місця з приватними будинками.
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Первый
в Суб 19 січ, 2019 11:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 19 січ, 2019 11:49
UA написав:
Ищите среди частных домов
частный дом неидеален с точки зрения затрат на его содержание
да и не бывает идеала вообще - то шо нам кажется идеальным стоит абсолютно неидеальных денег
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Додано: Суб 19 січ, 2019 11:50
Первый написав: UA написав:
Ищите среди частных домов
В многоквартирном доме нет владельцев дома, есть разношерстные совладельцы. Отсюда куча проблем.
Навіть не смішно. Якщо не жили в приватному будинку, то почитайте класичні твори, наприклад Кайдашева сім'я.
Что из этого классического произведения должна вынести пара чайлд-фри айтишников, живущая в частном доме на берегу Днепра?
vano80
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Додано: Суб 19 січ, 2019 11:55
vano80 написав: Первый написав: UA написав:
Ищите среди частных домов
В многоквартирном доме нет владельцев дома, есть разношерстные совладельцы. Отсюда куча проблем.
Навіть не смішно. Якщо не жили в приватному будинку, то почитайте класичні твори, наприклад Кайдашева сім'я.
Что из этого классического произведения должна вынести пара чайлд-фри айтишников, живущая в частном доме на берегу Днепра?
В києві 3 місця достойних місця з приватними будинками. Жодне не знаходиться на березі дніпра.
Зи. Межі насрать на Вашу професію.
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Первый
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Додано: Суб 19 січ, 2019 11:59
Первый написав:
В києві 3 місця достойних місця з приватними будинками. Жодне не знаходиться на березі дніпра.
Верю, так что там должен вынести современный житель мегаполиса из произведения 19 века?
vano80
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Додано: Суб 19 січ, 2019 12:00
я не читаю всю тему.
была тема аналогичная на сепаро-москальском курс.ком.юа в 2015-2016, а сейчас 2 года тема там заглохла. Значит нет прибыли, нифига нету? ЗЫ: ОВГЗ дает 20%. Смысл котлована есть?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Додано: Суб 19 січ, 2019 12:05
vano80 написав: Первый написав:
В києві 3 місця достойних місця з приватними будинками. Жодне не знаходиться на березі дніпра.
Верю, так что там должен вынести современный житель мегаполиса из произведения 19 века?
Війну за життєвий простір.
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Первый
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Додано: Суб 19 січ, 2019 12:06
сегодняшний рассвет
в правом нижнем углу одно из мест, которые первый считает идеальными для частного дома
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kingkongovets
в Суб 19 січ, 2019 12:08, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Додано: Суб 19 січ, 2019 12:08
kingkongovets написав:
сегодняшний рассвет
Гарний вид в царського будинку:-) це з якого поверху? 4? 5?
Зи. Ідеальних місць для приватного будинку не має. Тому живу в квартирі.
Є 3 +- достойних.
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Первый
в Суб 19 січ, 2019 12:09, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
Первый
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