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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3348334933503351

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1327
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
114
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
279
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
205
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
250
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1327
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 12:09

  Первый написав:Гарний вид в царського будинку:-) це з якого поверху? 4? 5?


вы знаете, из моей берлоги виды хоть и не такие пафосные, но я на них не жалуюсь)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 12:12

  Первый написав:Ідеальних місць для приватного будинку не має. Тому живу в квартирі.
Є 3 +- достойних.


идеал недостижим, иначе он не идеал
у меня один друг живет на редутной в частном доме, второй на панфиловцев (добровольчих батальонов сейчас), а третий на зверинце (улицу не помню)
так вот у того шо на панфиловцев видос на днепр не менее пафосный, чем это фото с инспайра
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлень: 5684
З нами з: 05.06.16
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 12:29

kingkongovets

З будинками так як і з квартирами, і одежею.

Є мрії, а є реальність.
Зображення

І чим краще місце, тим більша ймовірність появи поряд умовного творця 5.10 з багатоповерхівкою на присадибній ділянці.
Всім процвітання!
Первый
 
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