Додано: Суб 19 січ, 2019 12:09

Первый написав: Гарний вид в царського будинку:-) це з якого поверху? 4? 5?



вы знаете, из моей берлоги виды хоть и не такие пафосные, но я на них не жалуюсь)

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.