вы знаете, из моей берлоги виды хоть и не такие пафосные, но я на них не жалуюсь)
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Додано: Суб 19 січ, 2019 12:09
вы знаете, из моей берлоги виды хоть и не такие пафосные, но я на них не жалуюсь)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 19 січ, 2019 12:12
идеал недостижим, иначе он не идеал
у меня один друг живет на редутной в частном доме, второй на панфиловцев (добровольчих батальонов сейчас), а третий на зверинце (улицу не помню)
так вот у того шо на панфиловцев видос на днепр не менее пафосный, чем это фото с инспайра
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 19 січ, 2019 12:29
kingkongovets
З будинками так як і з квартирами, і одежею.
Є мрії, а є реальність.
І чим краще місце, тим більша ймовірність появи поряд умовного творця 5.10 з багатоповерхівкою на присадибній ділянці.
Всім процвітання!
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