Додано: Суб 19 січ, 2019 12:12

Первый написав: Ідеальних місць для приватного будинку не має. Тому живу в квартирі.

идеал недостижим, иначе он не идеал

у меня один друг живет на редутной в частном доме, второй на панфиловцев (добровольчих батальонов сейчас), а третий на зверинце (улицу не помню)

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.