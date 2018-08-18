Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:Ідеальних місць для приватного будинку не має. Тому живу в квартирі. Є 3 +- достойних.
идеал недостижим, иначе он не идеал у меня один друг живет на редутной в частном доме, второй на панфиловцев (добровольчих батальонов сейчас), а третий на зверинце (улицу не помню) так вот у того шо на панфиловцев видос на днепр не менее пафосный, чем это фото с инспайра
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
UA написав:Ищите среди частных домов В многоквартирном доме нет владельцев дома, есть разношерстные совладельцы. Отсюда куча проблем.
В многоквартирном доме, как правило, закрыл дверь и в своем мирке. В частном доме проблем больше и они решаются не так просто. Навскидку - собачий питомник или автосервис у соседей с сопутствующим шумом и запахами, прокурорские, которые в час ночи напившись устраивают тир. Бабулька, которая мусор не вывозит, жжет каждый день что-то вонючее.
Vlad442 написав:[ Но и не будет уже в немодном доме добавлять такой же процент к цене, как в доме мечты. При аренде еще меньше.
При покупке своего идеального жилья, человек смотрит чтобы все было супер, иначе просто не покупает. При покупке просто жилья по деньгам, уже чем-то из запросов можно пожертвовать. При аренде обращают внимание только на практичную сторону вопроса. Вид, моп это всегда хорошо, но существенно добавляют в цене только в случае максимальных запросов на дом мечты. Или как в рекламе "вы достойны только самого лучшего".
В бизнес классе. Оазис. Две идентичные квартиры. Одна с видом во двор, вторая с видом на днепр на высоком этаже (когда то снимал её). Одна 20кгрн, вторая 30 кгрн.
По шлачку У меня шлачёк на 8 этаже сняли на 1кгрн дороже и быстрее, чем квартиру на 2ом этаже. Арендаторы сказали, что очень шумно на втором.При этом цены на шлачёк одинаковые.
В общем придерживаюсь той точки зрения, что если я покупаю что то в собственность, то пусть это будет такой вариант, при продаже которого покупатели не смогли бы давить на снижение цены из за разных хар-к. Как то так.
UA написав:В многоквартирном доме не может быть идеального жилья.
люто плюсую. Для меня нет ничего лучше, чем приехать домой, закрыть ворота и все... Нет шума машин, людей, суеты... Понятно, что на старте дом дороже, но если есть возможность и желание — это очень круто!