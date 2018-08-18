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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3348334933503351

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1327
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
114
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
279
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
205
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
250
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1327
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 12:12

  Первый написав:Ідеальних місць для приватного будинку не має. Тому живу в квартирі.
Є 3 +- достойних.


идеал недостижим, иначе он не идеал
у меня один друг живет на редутной в частном доме, второй на панфиловцев (добровольчих батальонов сейчас), а третий на зверинце (улицу не помню)
так вот у того шо на панфиловцев видос на днепр не менее пафосный, чем это фото с инспайра
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 12:29

kingkongovets

З будинками так як і з квартирами, і одежею.

Є мрії, а є реальність.
Зображення

І чим краще місце, тим більша ймовірність появи поряд умовного творця 5.10 з багатоповерхівкою на присадибній ділянці.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 13:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Ищите среди частных домов
В многоквартирном доме нет владельцев дома, есть разношерстные совладельцы. Отсюда куча проблем.

В многоквартирном доме, как правило, закрыл дверь и в своем мирке.
В частном доме проблем больше и они решаются не так просто.
Навскидку - собачий питомник или автосервис у соседей с сопутствующим шумом и запахами, прокурорские, которые в час ночи напившись устраивают тир. Бабулька, которая мусор не вывозит, жжет каждый день что-то вонючее.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 13:34

  trololo написав:Скорость продажи любого объекта зависит от соотношения цена-характеристики. С видом дороже, факт. Но не факт, что такая же без вида с -15%или 20 от цены не уйдет быстрее

-20% уйдёт быстро, а - 30% ещё быстрее. Не думаю, что стоит осознанно покупать то (даже со скидкой), при продаже чего прийдёться демпинговать.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 13:45

  hume написав:
  trololo написав:Скорость продажи любого объекта зависит от соотношения цена-характеристики. С видом дороже, факт. Но не факт, что такая же без вида с -15%или 20 от цены не уйдет быстрее

-20% уйдёт быстро, а - 30% ещё быстрее. Не думаю, что стоит осознанно покупать то (даже со скидкой), при продаже чего прийдёться демпинговать.

ты что пил с утра?
т.е. если ты покупал на 20% дешевле, то не стоит продавать на 20% дешевле???
объясни
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 13:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

только что завозил тёте в частный дом продукты... лёд сантиметров 20 толщиной, ямы, полный треш...
дом на Кардачах...
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 13:48

  Vlad442 написав:[
Но и не будет уже в немодном доме добавлять такой же процент к цене, как в доме мечты.
При аренде еще меньше.

При покупке своего идеального жилья, человек смотрит чтобы все было супер, иначе просто не покупает. При покупке просто жилья по деньгам, уже чем-то из запросов можно пожертвовать. При аренде обращают внимание только на практичную сторону вопроса.
Вид, моп это всегда хорошо, но существенно добавляют в цене только в случае максимальных запросов на дом мечты. Или как в рекламе "вы достойны только самого лучшего".

В бизнес классе. Оазис. Две идентичные квартиры. Одна с видом во двор, вторая с видом на днепр на высоком этаже (когда то снимал её). Одна 20кгрн, вторая 30 кгрн.

По шлачку
У меня шлачёк на 8 этаже сняли на 1кгрн дороже и быстрее, чем квартиру на 2ом этаже. Арендаторы сказали, что очень шумно на втором.При этом цены на шлачёк одинаковые.

В общем придерживаюсь той точки зрения, что если я покупаю что то в собственность, то пусть это будет такой вариант, при продаже которого покупатели не смогли бы давить на снижение цены из за разных хар-к. Как то так.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 14:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:В многоквартирном доме не может быть идеального жилья.
люто плюсую. Для меня нет ничего лучше, чем приехать домой, закрыть ворота и все... Нет шума машин, людей, суеты... Понятно, что на старте дом дороже, но если есть возможность и желание — это очень круто!

Сейчас напишу про иностранных студентов
vhata
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 14:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:В києві 3 місця достойних місця з приватними будинками. Жодне не знаходиться на березі дніпра.

"Огласите пжлста весь список..."(с)
:)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 14:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Что скажете, может взять вместо Навигатора в Яскравом однушку 33квадрата, за 33 000куе? Таварняков нет))
necovi4
 
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