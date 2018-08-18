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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3349335033513352

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1327
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
114
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
279
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
205
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
250
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1327
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 14:26

Є мрії, а є реальність - лапки чешуться в бетон.

що скажете про ЖК південний біля рейкового транспорту Борщагівки.
смарт за 1Фонд!

пишуть, що ніразу вже не проблемний
http://investhelp.com.ua/ru/zhk-pjivdenniy-kvartal--ul-timofeya-strokacha-9
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 14:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  change_pm написав:Вы лично сами таким иностранцам сдаете?
Да, я их даже по матерински люблю :) Местные тоже бывают разные.
Всегда сдаю чуть дороже рынка, не потому что жлоблюсь, а что бы отсеять тех, кто ищет подешевле и что бы поселились те, кому все очень нравится.
Чьи то дети, долею судьбы закинутые в экстремальные условия нашей страны...
vhata
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 14:52

  vhata написав:Всегда сдаю чуть дороже рынка, не потому что жлоблюсь, а что бы отсеять тех, кто ищет подешевле и что бы поселились те, кому все очень нравится.


плюсанул, сам всегда сдаю дороже рынка и именно по таким же соображениям
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 15:02

  airmax78 написав:
  vhata написав:
  airmax78 написав:Ну вот что за нах? http://www.interiorgoda.com.ua/index.ph ... tile-2017/
Хотел еще пошариться - и на тебе.
зачем оно Вам - придумайте сами :)

Я пытался. Ничего не выходит. В итоге получается как у Флая.

а шо там?
Срок предоставления хостинга для interiorgoda.com.ua истек
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 15:02

  airmax78 написав:
  Loft написав:
airmax78 написав:лучшее решение в ремонте в 2018м году


Много Земскова смотрите, прямо на цитаты его разбираете!

Стебусь, если че. Забавный персонаж.


Мы по Земскову утеплили балкон - 4.5кв.м в 2013 - пенополистирол 50, бруски, алюфом, плинтусы, линолеум и облицовочные панельки. Делали сами. Вышло около 7000грн.
Утром -10 за бортом, на балконе +1..+2.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 15:09

  galadriel написав:
  airmax78 написав:Стебусь, если че. Забавный персонаж.


Мы по Земскову утеплили балкон - 4.5кв.м в 2013 - пенополистирол 50, бруски, алюфом, плинтусы, линолеум и облицовочные панельки. Делали сами. Вышло около 7000грн.
Утром -10 за бортом, на балконе +1..+2.

Главное не повторять его дизайнерских решений: натяжной потолок везде, кварцвиниловая плитка, "плитка-пикселька" и т.д.
ps кстати, с Земсковым вам бы это обошлось в 70К грн. И это без работ и материалов, только за "технический дизайн".
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 15:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vhata написав:
  necovi4 написав:Есть в свободном резерве тридцатка. Нужно её провернуть, и паралельно зарыться в бетон. Почему в бетон? А вдруг что-то пойдет не так, и на старости лет, придется пожить в той квартире)))
ихмо. Писал ли тут кто, что в Украине число иностранных студентов 66 тыс. Причем часть из них, едут сюда, потому что никуда больше их не принимают. Выбрать новострой или вторичку в зоне пешей доступности до вузов "арабской мечты". Антивандальный ремонт и все.
В Полтаве есть Медакадемия, так там целая бизнес индустрия построена вокруг: квартиры/кальянные/кафе. Очень значительное количество студентов. И если раньше только арабы, то сейчас очень растут индусы. Негров почему то мало
Сетевая гигиена: не переходить на личности
Loft
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 15:50

  Vlad442 написав:
  UA написав:Ищите среди частных домов
В многоквартирном доме нет владельцев дома, есть разношерстные совладельцы. Отсюда куча проблем.

В многоквартирном доме, как правило, закрыл дверь и в своем мирке.

Да, только этот мирок с кучей ограничений.
Иначе твой мирок неизбежно войдет в конфликт с соседским мирком.
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 15:54

  Loft написав:В Полтаве есть Медакадемия, так там целая бизнес индустрия построена вокруг: квартиры/кальянные/кафе. Очень значительное количество студентов. И если раньше только арабы, то сейчас очень растут индусы. Негров почему то мало

Скоро тема аренды сведется к вопросу - "Кого лучше взять на квартиру? Араба или индуса?"
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 16:14

  hume написав:
  trololo написав:Скорость продажи любого объекта зависит от соотношения цена-характеристики. С видом дороже, факт. Но не факт, что такая же без вида с -15%или 20 от цены не уйдет быстрее

-20% уйдёт быстро, а - 30% ещё быстрее. Не думаю, что стоит осознанно покупать то (даже со скидкой), при продаже чего прийдёться демпинговать.


так оно и в покупке было дешевле
главное оружие рашистов - ложь
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