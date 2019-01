Додано: Суб 19 січ, 2019 15:02

airmax78 написав: Loft написав: airmax78 написав: лучшее решение в ремонте в 2018м году



Много Земскова смотрите, прямо на цитаты его разбираете!

Стебусь, если че. Забавный персонаж.



Мы по Земскову утеплили балкон - 4.5кв.м в 2013 - пенополистирол 50, бруски, алюфом, плинтусы, линолеум и облицовочные панельки. Делали сами. Вышло около 7000грн.

