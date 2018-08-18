смарт за 1Фонд!
пишуть, що ніразу вже не проблемний
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 19 січ, 2019 14:26
Є мрії, а є реальність - лапки чешуться в бетон.
що скажете про ЖК південний біля рейкового транспорту Борщагівки.
смарт за 1Фонд!
пишуть, що ніразу вже не проблемний
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Суб 19 січ, 2019 14:30
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Да, я их даже по матерински люблю Местные тоже бывают разные.
Всегда сдаю чуть дороже рынка, не потому что жлоблюсь, а что бы отсеять тех, кто ищет подешевле и что бы поселились те, кому все очень нравится.
Чьи то дети, долею судьбы закинутые в экстремальные условия нашей страны...
Додано: Суб 19 січ, 2019 14:52
плюсанул, сам всегда сдаю дороже рынка и именно по таким же соображениям
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 19 січ, 2019 15:02
а шо там?
Срок предоставления хостинга для interiorgoda.com.ua истек
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Суб 19 січ, 2019 15:02
Мы по Земскову утеплили балкон - 4.5кв.м в 2013 - пенополистирол 50, бруски, алюфом, плинтусы, линолеум и облицовочные панельки. Делали сами. Вышло около 7000грн.
Утром -10 за бортом, на балконе +1..+2.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Додано: Суб 19 січ, 2019 15:09
Главное не повторять его дизайнерских решений: натяжной потолок везде, кварцвиниловая плитка, "плитка-пикселька" и т.д.
ps кстати, с Земсковым вам бы это обошлось в 70К грн. И это без работ и материалов, только за "технический дизайн".
Додано: Суб 19 січ, 2019 15:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В Полтаве есть Медакадемия, так там целая бизнес индустрия построена вокруг: квартиры/кальянные/кафе. Очень значительное количество студентов. И если раньше только арабы, то сейчас очень растут индусы. Негров почему то мало
Сетевая гигиена: не переходить на личности
Додано: Суб 19 січ, 2019 15:50
Да, только этот мирок с кучей ограничений.
Иначе твой мирок неизбежно войдет в конфликт с соседским мирком.
Додано: Суб 19 січ, 2019 15:54
Скоро тема аренды сведется к вопросу - "Кого лучше взять на квартиру? Араба или индуса?"
Додано: Суб 19 січ, 2019 16:14
так оно и в покупке было дешевле
главное оружие рашистов - ложь
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