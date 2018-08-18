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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3350335133523353

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1327
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
114
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
279
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
205
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
250
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1327
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 17:08

  airmax78 написав:Главное не повторять его дизайнерских решений: натяжной потолок везде, кварцвиниловая плитка, "плитка-пикселька" и т.д.
ps кстати, с Земсковым вам бы это обошлось в 70К грн. И это без работ и материалов, только за "технический дизайн".


Задача стояла утеплить балкон - там было старое остекление - зазоры между стёклами и штапиками доходили до неск.мм - поэтому температура на балконе зимой была на 5 градусов выше чем за бортом.

Из всех просмотренных решений его подход к утеплению показался наиболее логичным и понятным. Что воспринялось как полный песец - это выкладывание кирпичного парапета для остекления.

P.S. Я на вашей стороне в случае с иглесиасом и не на вашей стороне, если вы живёте с тёщей - жену нужно периодически ублажать (сторонники ББПЕ негодуют), а с родаками жить отдельно.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 17:26

galadriel Вы больше слушайте местных медиумов. Я много нового о себе узнаю.
ps Как я могу жить с родителями/тещей/бабушкой, если все мои родственники и все родственники моей жены остались в Одессе, "напоселкекотоффского".
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 17:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, поклонникам Земского и хейтерам дизайнеров очень рекомендую:


Как бледно тут смотрится Земсков. Потому что делать хорошо штукатурку, электрику и клеить обои - это ремесло. А создавать дизайн - это искусство.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 17:54

  airmax78 написав:galadriel Вы больше слушайте местных медиумов. Я много нового о себе узнаю.
ps Как я могу жить с родителями/тещей/бабушкой, если все мои родственники и все родственники моей жены остались в Одессе, "напоселкекотоффского".


Хех, иксперды-онолитеги...
ок, проехали.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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