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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 19 січ, 2019 17:08
airmax78 написав:
Главное не повторять его дизайнерских решений: натяжной потолок везде, кварцвиниловая плитка, "плитка-пикселька" и т.д.
ps кстати, с Земсковым вам бы это обошлось в 70К грн. И это без работ и материалов, только за "технический дизайн".
Задача стояла утеплить балкон - там было старое остекление - зазоры между стёклами и штапиками доходили до неск.мм - поэтому температура на балконе зимой была на 5 градусов выше чем за бортом.
Из всех просмотренных решений его подход к утеплению показался наиболее логичным и понятным. Что воспринялось как полный песец - это выкладывание кирпичного парапета для остекления.
P.S. Я на вашей стороне в случае с иглесиасом и не на вашей стороне, если вы живёте с тёщей - жену нужно периодически ублажать (сторонники ББПЕ негодуют), а с родаками жить отдельно.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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galadriel
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Додано: Суб 19 січ, 2019 17:26
galadriel Вы больше слушайте местных медиумов. Я много нового о себе узнаю.
ps Как я могу жить с родителями/тещей/бабушкой, если все мои родственники и все родственники моей жены остались в Одессе, "напоселкекотоффского".
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Додано: Суб 19 січ, 2019 17:45
Кстати, поклонникам Земского и хейтерам дизайнеров очень рекомендую:
Как бледно тут смотрится Земсков. Потому что делать хорошо штукатурку, электрику и клеить обои - это ремесло. А создавать дизайн - это искусство.
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airmax78
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Додано: Суб 19 січ, 2019 17:54
airmax78 написав:galadriel
Вы больше слушайте местных медиумов. Я много нового о себе узнаю.
ps Как я могу жить с родителями/тещей/бабушкой, если все мои родственники и все родственники моей жены остались в Одессе, "напоселкекотоффского".
Хех, иксперды-онолитеги...
ок, проехали.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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galadriel
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