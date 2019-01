Додано: Суб 19 січ, 2019 17:08

airmax78 написав: Главное не повторять его дизайнерских решений: натяжной потолок везде, кварцвиниловая плитка, "плитка-пикселька" и т.д.

Задача стояла утеплить балкон - там было старое остекление - зазоры между стёклами и штапиками доходили до неск.мм - поэтому температура на балконе зимой была на 5 градусов выше чем за бортом.



Из всех просмотренных решений его подход к утеплению показался наиболее логичным и понятным. Что воспринялось как полный песец - это выкладывание кирпичного парапета для остекления.



P.S. Я на вашей стороне в случае с иглесиасом и не на вашей стороне, если вы живёте с тёщей - жену нужно периодически ублажать (сторонники ББПЕ негодуют), а с родаками жить отдельно. Задача стояла утеплить балкон - там было старое остекление - зазоры между стёклами и штапиками доходили до неск.мм - поэтому температура на балконе зимой была на 5 градусов выше чем за бортом.Из всех просмотренных решений его подход к утеплению показался наиболее логичным и понятным. Что воспринялось как полный песец - это выкладывание кирпичного парапета для остекления.P.S. Я на вашей стороне в случае с иглесиасом и не на вашей стороне, если вы живёте с тёщей - жену нужно периодически ублажать (сторонники ББПЕ негодуют), а с родаками жить отдельно.

