galadriel Вы больше слушайте местных медиумов. Я много нового о себе узнаю.
ps Как я могу жить с родителями/тещей/бабушкой, если все мои родственники и все родственники моей жены остались в Одессе, "напоселкекотоффского".
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Додано: Суб 19 січ, 2019 17:26
galadriel Вы больше слушайте местных медиумов. Я много нового о себе узнаю.
ps Как я могу жить с родителями/тещей/бабушкой, если все мои родственники и все родственники моей жены остались в Одессе, "напоселкекотоффского".
Додано: Суб 19 січ, 2019 17:45
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кстати, поклонникам Земского и хейтерам дизайнеров очень рекомендую:
Как бледно тут смотрится Земсков. Потому что делать хорошо штукатурку, электрику и клеить обои - это ремесло. А создавать дизайн - это искусство.
Додано: Суб 19 січ, 2019 17:54
Востаннє редагувалось galadriel в Суб 19 січ, 2019 18:58, всього редагувалось 1 раз.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Додано: Суб 19 січ, 2019 18:14
Не этот сиротский приют вашего друга(покрутите панораму есличё):
Улицы по крутизне и зажиточности и уровню\плотности построек - прямо Симеиз с Гаспрой и Гурзуфом вместе взятые
Додано: Суб 19 січ, 2019 18:17
Подождите,человек пишет:смотрел зомбоящик,так как я культурный человек и не хотел расстраивать квартиробарыгу по родственной линии,то никуда не пошёл и переживаю,будет ли хоть одна душа в НГ на форуме,а то я его встречаю с "мамой",которой боюсь даже полслова сказать по любому вопросу,а тем более по такому важному например как:с кем ты будешь встречать новый год?а то видимо отселит с её кв.метров,не оценив великого петросяна в реальной жизни,а тем более добавить скандала и сказать при тёще в новогодний вечер,что интер это зло,решил дождаться пока вторая мама заснёт и тихонько решительно и бесповоротно одним ударом по пульту выключить или хотя бы переключить этот зло телеприёмник 20-го века,так и случилось,но у них сильный род,пришлось долго ждать,а именно с 10-ти 31-го,до почти 4-х часов 1-го января,в перерывах этой решительной борьбы за мусорные пакеты,треники,кондёры,остекление балконов и прочей бескомпромиссной борьбы ,правда в панельке\хрущике 50-ти летней крепости пришёл сюда безхатченко и давай жаловаться:ребята,на интере такой антиукраинский контент,одни песТни на русском,президента не транслируют,когда уже закроют этот канал,что за гадость такая,где справедливость в этом мире???
Ну какие выводы тут сделать???
А давать ПОТОМ заднюю любой дурак сможет,мол я не такая,я жду трамвая(с)
Всё было записано верно со слов и по горячим следам, в момент искреннего раскаяния пациента)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Суб 19 січ, 2019 18:25
Прицентралье областного центра. Кирипичный девятиэтажный.
Просто очень близкий родственник работает, поэтому влезли.
За год по документам сдают, за 1.5 года родственник говорит что домучают.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Додано: Суб 19 січ, 2019 18:30
нет, но недалеко и похоже)
там и таунхаусы очень приличные есть, всерьез рассматривал один вариант, но внезапно подвернулось то, где я сейчас живу - знакомый уезжал и продавал все срочно
думаю понимаете почему уезжал - на дворе был 11й год
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 19 січ, 2019 18:35
чтение по диагонали дало сбой. не буду вникать, мало ли чо
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Суб 19 січ, 2019 18:47
за всю мою "лендлордовскую" историю самым му...ным арендатором был местный "крутек", все перечислять не буду, но вывез даже все ведра, швабры, тряпки, моющие и мочалки... (всегда перед новыми арендаторами загружаю такую мелочевку).
Додано: Суб 19 січ, 2019 19:00
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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