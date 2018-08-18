Додано: Суб 19 січ, 2019 18:17

galadriel написав: airmax78 написав: galadriel Вы больше слушайте местных медиумов. Я много нового о себе узнаю.

ps Как я могу жить с родителями/тещей/бабушкой, если все мои родственники и все родственники моей жены остались в Одессе, "напоселкекотоффского". Вы больше слушайте местных медиумов. Я много нового о себе узнаю.ps Как я могу жить с родителями/тещей/бабушкой, если все мои родственники и все родственники моей жены остались в Одессе, "напоселкекотоффского".



Хех, иксперды-онолитеги...

ок, проехали. Хех, иксперды-онолитеги...ок, проехали.

Подождите,человек пишет:смотрел зомбоящик,так как я культурный человек и не хотел расстраивать квартиробарыгу по родственной линии,то никуда не пошёл и переживаю,будет ли хоть одна душа в НГ на форуме,а то я его встречаю с "мамой",которой боюсь даже полслова сказать по любому вопросу,а тем более по такому важному например как:с кем ты будешь встречать новый год?а то видимо отселит с её кв.метров,не оценив великого петросяна в реальной жизни,а тем более добавить скандала и сказать при тёще в новогодний вечер,что интер это зло,решил дождаться пока вторая мама заснёт и тихонько решительно и бесповоротно одним ударом по пульту выключить или хотя бы переключить этот зло телеприёмник 20-го века,так и случилось,но у них сильный род,пришлось долго ждать,а именно с 10-ти 31-го,до почти 4-х часов 1-го января,в перерывах этой решительной борьбы за мусорные пакеты,треники,кондёры,остекление балконов и прочей бескомпромиссной борьбы ,правда в панельке\хрущике 50-ти летней крепости пришёл сюда безхатченко и давай жаловаться:ребята,на интере такой антиукраинский контент,одни песТни на русском,президента не транслируют,когда уже закроют этот канал,что за гадость такая,где справедливость в этом мире???Ну какие выводы тут сделать???А давать ПОТОМ заднюю любой дурак сможет,мол я не такая,я жду трамвая(с)Всё было записано верно со слов и по горячим следам, в момент искреннего раскаяния пациента)))