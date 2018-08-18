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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3351335233533354>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1327
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
114
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
279
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
205
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
250
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1327
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 17:26

galadriel Вы больше слушайте местных медиумов. Я много нового о себе узнаю.
ps Как я могу жить с родителями/тещей/бабушкой, если все мои родственники и все родственники моей жены остались в Одессе, "напоселкекотоффского".
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 17:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, поклонникам Земского и хейтерам дизайнеров очень рекомендую:


Как бледно тут смотрится Земсков. Потому что делать хорошо штукатурку, электрику и клеить обои - это ремесло. А создавать дизайн - это искусство.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 17:54

:arrow:
Востаннє редагувалось galadriel в Суб 19 січ, 2019 18:58, всього редагувалось 1 раз.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 18:14

  kingkongovets написав:
  Первый написав:Ідеальних місць для приватного будинку не має. Тому живу в квартирі.
Є 3 +- достойних.


идеал недостижим, иначе он не идеал
у меня один друг живет на редутной в частном доме, второй на панфиловцев (добровольчих батальонов сейчас), а третий на зверинце (улицу не помню)
так вот у того шо на панфиловцев видос на днепр не менее пафосный, чем это фото с инспайра

Не этот сиротский приют вашего друга(покрутите панораму есличё):
https://www.google.com/maps/@50.4294646 ... 312!8i6656 ?
Улицы по крутизне и зажиточности и уровню\плотности построек - прямо Симеиз с Гаспрой и Гурзуфом вместе взятые :shock:
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 18:17

  galadriel написав:
  airmax78 написав:galadriel Вы больше слушайте местных медиумов. Я много нового о себе узнаю.
ps Как я могу жить с родителями/тещей/бабушкой, если все мои родственники и все родственники моей жены остались в Одессе, "напоселкекотоффского".


Хех, иксперды-онолитеги...
ок, проехали.

Подождите,человек пишет:смотрел зомбоящик,так как я культурный человек и не хотел расстраивать квартиробарыгу по родственной линии,то никуда не пошёл и переживаю,будет ли хоть одна душа в НГ на форуме,а то я его встречаю с "мамой",которой боюсь даже полслова сказать по любому вопросу,а тем более по такому важному например как:с кем ты будешь встречать новый год?а то видимо отселит с её кв.метров,не оценив великого петросяна в реальной жизни,а тем более добавить скандала и сказать при тёще в новогодний вечер,что интер это зло,решил дождаться пока вторая мама заснёт и тихонько решительно и бесповоротно одним ударом по пульту выключить или хотя бы переключить этот зло телеприёмник 20-го века,так и случилось,но у них сильный род,пришлось долго ждать,а именно с 10-ти 31-го,до почти 4-х часов 1-го января,в перерывах этой решительной борьбы за мусорные пакеты,треники,кондёры,остекление балконов и прочей бескомпромиссной борьбы ,правда в панельке\хрущике 50-ти летней крепости пришёл сюда безхатченко и давай жаловаться:ребята,на интере такой антиукраинский контент,одни песТни на русском,президента не транслируют,когда уже закроют этот канал,что за гадость такая,где справедливость в этом мире???

Ну какие выводы тут сделать???

А давать ПОТОМ заднюю любой дурак сможет,мол я не такая,я жду трамвая(с)

Всё было записано верно со слов и по горячим следам, в момент искреннего раскаяния пациента)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 18:25

  барабашов написав:
  Хомякоид написав:Гілка зовсім втратила звязок з ринком нерухомості.
Якісь іспанці, гетто, мопи, сегрегація та ін.
Де інформація про реальні угоди, що зовсім все туго, КРЖН встав мертво ?

Рідня взяла в областному центрі за 13000 метр новобудову 80 кв.м.
Цегла, прицентралля, інд.опалення і т.д.
Безвідсоткове розтермінування до кінця будівництва, при 50% оплаті, фіксується ціна за кв.м. в гривні до кінця будівництва.

В центре областного центра или где нибудь в заж0пьях этого облцентра? Монолит или панель? Достроят точно или пообещали котлован к 2022му сдать, к гадалке не ходи? И что за город - Полтава, Сумы или Ровно?


Прицентралье областного центра. Кирипичный девятиэтажный.
Просто очень близкий родственник работает, поэтому влезли.
За год по документам сдают, за 1.5 года родственник говорит что домучают.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 18:30

  барабашов написав:Не этот сиротский приют вашего друга(покрутите панораму есличё):
https://www.google.com/maps/@50.4294646 ... 312!8i6656 ?
Улицы по крутизне и зажиточности и уровню\плотности построек - прямо Симеиз с Гаспрой и Гурзуфом вместе взятые :shock:


нет, но недалеко и похоже)
там и таунхаусы очень приличные есть, всерьез рассматривал один вариант, но внезапно подвернулось то, где я сейчас живу - знакомый уезжал и продавал все срочно
думаю понимаете почему уезжал - на дворе был 11й год
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 18:35

  somilitark написав:
  galadriel написав:
  airmax78 написав:galadriel Вы больше слушайте местных медиумов. Я много нового о себе узнаю.
ps Как я могу жить с родителями/тещей/бабушкой, если все мои родственники и все родственники моей жены остались в Одессе, "напоселкекотоффского".


Хех, иксперды-онолитеги...
ок, проехали.

Подождите,человек пишет:смотрел зомбоящик,так как я культурный человек и не хотел расстраивать квартиробарыгу по родственной линии,то никуда не пошёл и переживаю,будет ли хоть одна душа в НГ на форуме,а то я его встречаю с "мамой",которой боюсь даже полслова сказать по любому вопросу,а тем более по такому важному например как:с кем ты будешь встречать новый год?а то видимо отселит с её кв.метров,не оценив великого петросяна в реальной жизни,а тем более добавить скандала и сказать при тёще в новогодний вечер,что интер это зло,решил дождаться пока вторая мама заснёт и тихонько решительно и бесповоротно одним ударом по пульту выключить или хотя бы переключить этот зло телеприёмник 20-го века,так и случилось,но у них сильный род,пришлось долго ждать,а именно с 10-ти 31-го,до почти 4-х часов 1-го января,в перерывах этой решительной борьбы за мусорные пакеты,треники,кондёры,остекление балконов и прочей бескомпромиссной борьбы ,правда в панельке\хрущике 50-ти летней крепости пришёл сюда безхатченко и давай жаловаться:ребята,на интере такой антиукраинский контент,одни песТни на русском,президента не транслируют,когда уже закроют этот канал,что за гадость такая,где справедливость в этом мире???

Ну какие выводы тут сделать???

А давать ПОТОМ заднюю любой дурак сможет,мол я не такая,я жду трамвая(с)

Всё было записано верно со слов и по горячим следам, в момент искреннего раскаяния пациента)))


чтение по диагонали дало сбой. не буду вникать, мало ли чо
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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  UA написав:Скоро тема аренды сведется к вопросу - "Кого лучше взять на квартиру? Араба или индуса?"
за всю мою "лендлордовскую" историю самым му...ным арендатором был местный "крутек", все перечислять не буду, но вывез даже все ведра, швабры, тряпки, моющие и мочалки... (всегда перед новыми арендаторами загружаю такую мелочевку).
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 19:00

  барабашов написав:Не этот сиротский приют вашего друга(покрутите панораму есличё):

это дом постного
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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