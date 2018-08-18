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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 19 січ, 2019 19:03
somilitark
ок, не буду спорить - под Новый Год были другие дела и было не до форума.
Макс мог намеренно вводить в заблуждение - у каждого свои тараканы и выворачиваться наизнанку на форумах смысла нет никакого - всем всё пох и что-то доказывать нету смысла никакого.
Для приличия я свой пост удалю.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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galadriel
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Додано: Суб 19 січ, 2019 19:29
Я сделал что-то из ряда вон, я так понимаю: забрал мать из Одессы, чтобы она не встречала НГ одна в своей квартире. На следующий НГ обещаю исправиться.
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airmax78
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Додано: Суб 19 січ, 2019 19:36
airmax78 написав:
Я сделал что-то из ряда вон, я так понимаю: забрал мать из Одессы, чтобы она не встречала НГ одна в своей квартире. На следующий НГ обещаю исправиться.
почему сомик так переживает по єтому поводу??
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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