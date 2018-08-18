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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3351335233533354

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1327
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
114
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
279
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
205
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
250
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1327
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 19:03

somilitark
ок, не буду спорить - под Новый Год были другие дела и было не до форума.
Макс мог намеренно вводить в заблуждение - у каждого свои тараканы и выворачиваться наизнанку на форумах смысла нет никакого - всем всё пох и что-то доказывать нету смысла никакого.

Для приличия я свой пост удалю.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 19:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я сделал что-то из ряда вон, я так понимаю: забрал мать из Одессы, чтобы она не встречала НГ одна в своей квартире. На следующий НГ обещаю исправиться.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 19:36

  airmax78 написав:Я сделал что-то из ряда вон, я так понимаю: забрал мать из Одессы, чтобы она не встречала НГ одна в своей квартире. На следующий НГ обещаю исправиться.


почему сомик так переживает по єтому поводу??
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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