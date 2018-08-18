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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3352335333543355>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1327
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
114
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
279
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
205
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
250
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1327
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 19:03

somilitark
ок, не буду спорить - под Новый Год были другие дела и было не до форума.
Макс мог намеренно вводить в заблуждение - у каждого свои тараканы и выворачиваться наизнанку на форумах смысла нет никакого - всем всё пох и что-то доказывать нету смысла никакого.

Для приличия я свой пост удалю.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 19:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я сделал что-то из ряда вон, я так понимаю: забрал мать из Одессы, чтобы она не встречала НГ одна в своей квартире. На следующий НГ обещаю исправиться.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 19:36

  airmax78 написав:Я сделал что-то из ряда вон, я так понимаю: забрал мать из Одессы, чтобы она не встречала НГ одна в своей квартире. На следующий НГ обещаю исправиться.


почему сомик так переживает по єтому поводу??
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 19:47

  vhata написав:
  UA написав:Скоро тема аренды сведется к вопросу - "Кого лучше взять на квартиру? Араба или индуса?"
за всю мою "лендлордовскую" историю самым му...ным арендатором был местный "крутек", все перечислять не буду, но вывез даже все ведра, швабры, тряпки, моющие и мочалки... (всегда перед новыми арендаторами загружаю такую мелочевку).

Крутек живущий в аренде называется фраер.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 19:54

  UA написав:
  Loft написав:В Полтаве есть Медакадемия, так там целая бизнес индустрия построена вокруг: квартиры/кальянные/кафе. Очень значительное количество студентов. И если раньше только арабы, то сейчас очень растут индусы. Негров почему то мало

Скоро тема аренды сведется к вопросу - "Кого лучше взять на квартиру? Араба или индуса?"

Зато не дай Бог жить в районе Шулявки.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 20:07

  trololo написав:
  airmax78 написав:Я сделал что-то из ряда вон, я так понимаю: забрал мать из Одессы, чтобы она не встречала НГ одна в своей квартире. На следующий НГ обещаю исправиться.


почему сомик так переживает по єтому поводу??

Очень впечатлительная и экспрессивная натура. Все очень близко к сердцу принимает.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 20:13

  UA написав:
  vhata написав:
  UA написав:Скоро тема аренды сведется к вопросу - "Кого лучше взять на квартиру? Араба или индуса?"
за всю мою "лендлордовскую" историю самым му...ным арендатором был местный "крутек", все перечислять не буду, но вывез даже все ведра, швабры, тряпки, моющие и мочалки... (всегда перед новыми арендаторами загружаю такую мелочевку).

Крутек живущий в аренде называется фраер.


Так он маму забрал и смиренно интер смотрел 6 часов,это вы о ком вообще?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 20:38

somilitark
чё вас так плющит то?
комплексы какие?
:shock:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 20:39

  Прохожий написав:somilitark
чё вас так плющит то?
комплексы какие?
:shock:

да,я максика люблю :oops:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 20:55

  airmax78 написав:Я сделал что-то из ряда вон, я так понимаю: забрал мать из Одессы, чтобы она не встречала НГ одна в своей квартире. На следующий НГ обещаю исправиться.
правильно сделали, зачем оправдываться - отсылайте в сад.
vhata
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